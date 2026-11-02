Magyar Péter bejelentette: átalakítják a kulturális támogatások rendszerét

Magyar Péter a parlamentben arról beszélt, hogy a benyújtott költségvetési tervezet még a jelenleg hatályos jogszabályok alapján készült, mivel az intézményrendszer tervezett átalakításainak egy része még nem öltött jogi formát. A Tisza Párt ezért módosító javaslatokkal készül a költségvetési vitára.

Magyar Péter átalakítaná a kulturális támogatások és intézmények rendszerét Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszterelnök közlése szerint a Nemzeti Színháztól az Operaházon és a Nemzeti Filmintézeten át a Petőfi Kulturális Ügynökségig több mint egy tucat kulturális intézmény átfogó átvilágítása zajlik. A folyamat eredményei a jövő évi költségvetésben is megjelenhetnek.

Magyar Péter azt mondta, hogy az állami kulturális feladatok irányítása visszakerül a minisztériumokhoz, a források elosztásánál pedig szakmai szempontokat érvényesítenének. Hozzátette: vállalásuk szerint megszüntetnék a kulturális támogatások aránytalanságait, és átláthatóbb, a magyar kultúra sokszínűségét szolgáló finanszírozási rendszert hoznának létre.

A Magyar Művészeti Akadémia működésének átalakítása szintén napirenden van. Magyar Péter szerint ehhez törvénymódosításokra és mintegy 150 jogszabály átírására van szükség. Kiemelte, hogy az akadémia kormánytól független köztestület, költségvetési javaslatát pedig saját közgyűlése hagyja jóvá, ezért a mostani költségvetési tervezet még nem jelenti a finanszírozási igényeinek végleges elfogadását.

A miniszterelnök a kutatóintézetek átszervezéséről is beszélt. Elmondása szerint a Magyarságkutató Intézet és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet azért szerepel még a régi nevén a költségvetésben, mert átalakításuk jogi előkészítése nem zárult le.

A tervek szerint mindkét intézmény új nevet, szervezeti felépítést és feladatokat kap.

Magyar Péter végül arról beszélt, hogy a civil és felekezeti támogatásoknál megszüntetnék a politikai alapon odaítélt egyedi juttatásokat. A támogatásokat szerinte átlátható pályázatokon keresztül kellene eljuttatni azokhoz a közösségekhez, amelyeknek valóban szükségük van rájuk.