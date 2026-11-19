A siófoki kihelyezett frakcióülésre induló Tisza-frakció, élén Magyar Péterrel a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztatót a reggeli csúcs kellős közepén, közben megjelent mögötte a kijelzőn mennyit késik a tatabányai vonat. A valóság azonban megzavarta a tiszás sikerpropagandát, ezért a gyorsan le is szedték a kijelzőről a kiírást, a helyén pedig a MÁV közismert szárnyas kerék logója jelent meg.

Mielőtt átállították Magyar Péter mögött kijelzőt, akkor már 10 perce késett a tatabányai vonat Fotó: Facebook

Magyar Péter mögött felsejlett a valóság, gyorsan el is tüntették

Az eset egy nappal azután történt, hogy a MÁV közzétette, hogy a kormányváltás óta folyamatosan, hónapról-honapra nő a késések száma. A z állami vasúttársaság adatai szerint májustól októberig mind a hat hónapban kisebb arányban érkeztek pontosan a vonatok, mint tavaly ugyanabban a hónapban. Májusban még a járatok 80 százaléka számított pontosnak, októberben már csak 73,2% volt. Ez szeptemberhez képest már 1%-os javulást jelent, ugyanakkor 5%-kal elmarad a tavaly októberi eredménytől. Az utasok által elszenvedett késések után járó késési biztosítás összege októberben is meghaladta a 200 millió Ft-ot. Az adatok szerint májusban, júniusban és júliusban is romlott a járatok pontossága.

Az Intercityk közel kétharmada késik

Októberben az InterCityket, EuroCityket és Railjeteket magában foglaló kategóriában mindössze 37 százalékos volt a pontosság! Vagyis ezeknek a vonatoknak közel kétharmada legalább hat percet késett.

A késésekhez igazítja Vitézy Vávid az új menetrendet

December 13-tól új menetrend lép életbe, amely a fontosabb vasútvonalon hosszabb menetidővel számol. A szegedi Napfény InterCityk menetideje 7 perccel, a Mecsek InterCityké Pécs irányába 9 perccel nő. A Dombóvár és Pécs közötti személyvonatoknál egyes irányokban 17 perces növekedés következik. Vitézy Dávid közlekedési miniszter azzal magyarázza a változtatásokat, hogy a menetrendet a leromlott pályaállapotokhoz és a valós közlekedéshez igazítják.

Vitézy Dávid rutinosan nem mutatta az ominózus kijelzőt Fotó: Facebook

A VEKE emlékeztette múltjára a közlekedési minisztert

A késések és a sajátos menetrendváltoztatás kapcsán VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) arra hívta fel a figyelmet, hogy mielőtt valaki megjegyezné, mi köze is van Vitézy Dávidnak a múlthoz, álljon itt egy kis felsorolás a hivatali pozícióiról, és akkori főnökeiről: