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A Fidesz kezdeményezi, hogy Varga Judit után Magyar Pétert is hallgassa meg a parlamenti vizsgálóbizottság

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Varga Judit bizottsági meghallgatása után újabb lépést sürget a Fidesz-frakció a végrehajtási visszaélések feltárása érdekében. A képviselőcsoport Magyar Péter miniszterelnök meghallgatását és a korábbi ügyészségi, valamint bírósági eljárások iratainak bekérését kezdeményezi.
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A Fidesz-frakció kezdeményezi Magyar Péter miniszterelnök meghallgatását az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságában.

20261103 Budapest Az országgyűlés plenáris ülése. fotó: Hatlaczki Balázs HB Origo képen: Magyar Péter miniszterelnök
Magyar Péter meghallgatását kezdeményezi a Fidesz Varga Judit nyilatkozata után (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter meghallgatását követeli a Fidesz

A képviselőcsoport szombati közleménye szerint

Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bizottsági meghallgatásán kiderült, hogy Magyar Péter az általa készített, megvágott, majd több mint egy évig saját felesége elleni zsarolásra használt hangfelvétellel kapcsolatban ügyészségi és bírósági eljárásokat kezdeményezett. Ezek során a jelenlegi miniszterelnök a nyilvános kijelentéseitől eltérő tartalmú nyilatkozatokat tett.”

A Fidesz szerint mivel a hangfelvétel a Völner–Schadl-ügyet érintette, a fenti ügyészségi és bírósági eljárások jegyzőkönyveinek és tanúvallomásainak bekérése, illetve Magyar Péter meghallgatása nélkül „csak színjáték a bizottság munkája”. Ezért felszólítják Toroczkai Lászlót, a bizottság elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és ne hátráljon meg a miniszterelnök érintettsége miatt.

A kezdeményezés előzménye, hogy Varga Judit szerdán a parlamenti vizsgálóbizottság előtt tett nyilatkozatot. A volt igazságügyi miniszter részletesen beszélt a Magyar Péter által titokban készített hangfelvételről, amelyet állítása szerint volt férje több mint egy éven keresztül zsarolásra használt. A meghallgatáson azt is állította, hogy Magyar Péter nyilvános kijelentései és az ügyészségen tett vallomása között ellentmondások vannak. A Fidesz most ezeknek az ellentmondásoknak a tisztázását sürgeti.

 

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