Elemző az Origónak: Merz mindenképpen pénzelné Ukrajnát, Magyar Péternek hamarosan döntenie kell

Kormányra kerülése óta már másodszor látogatott el Berlinbe kedden Magyar Péter miniszterelnök, aki négy miniszterével együtt Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett. A tárgyalásokon többek között Európa helyzete, az európai védelem, a két ország közötti gazdasági együttműködés és Ukrajna támogatása is szóba került.
A két ország vezetője a megbeszélések után közös sajtótájékoztatót tartott. Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa lapunknak úgy értékelte a történteket: Magyar Péter kerülgette Merz kancellár aknáit. A miniszterelnök ugyanis a migráció, Ukrajna támogatása, az uniós költségvetés, az agrártámogatások és az energiaárak kérdésében sem köteleződött el egyértelműen a német, illetve a brüsszeli álláspont mellett.
Nem csatlakozott azonnal a brüsszeli állásponthoz, legalábbis nem egyértelműen. Meghagyta magának a lehetőséget, hogy később más irányba induljon
– magyarázta az elemző.
A Fidesz sem hagyta szó nélkül a sajtótájékoztatót
Bóka János a sajtótájékoztatója után erősen kritizálta Friedrich Merz német kancellárt azért, mert ragaszkodik Ukrajna további finanszírozásához. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott, Merz minden uniós tagállamot kötelezne Ukrajna pénzügyi támogatására, és Magyar Péter miniszterelnök a keddi látogatásán nem adott érdemi választ az ezzel kapcsolatos kérdésekre.
Emlékeztetett arra, hogy a 2025 decemberében elfogadott, 90 milliárd eurós ukrajnai támogatás finanszírozásából Magyarország, Csehország és Szlovákia is mentességet kapott. Bóka János támogatásáról biztosította Robert Fico és Andrej Babiš fellépését, Magyar Pétertől pedig választ követelt arra, hogy Magyarország részt vesz-e Ukrajna további finanszírozásában, és ez milyen hatással lehet a hazánknak járó uniós forrásokra.
Példaként az ukrán támogatások ügyét említette, amelyben Merz határozott álláspontot képviselt, Magyar Péter azonban arra utalt, hogy Ukrajnát más módon is lehet segíteni. Hasonlóan óvatosan fogalmazott más kérdésekben is: az uniós költségvetés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdák nem kaphatnak kevesebb támogatást, a migráció ügyében a Magyarországra kiszabott büntetés megszüntetését és a határok védelmének fontosságát emelte ki, az orosz energiáról pedig azt mondta, hogy a diverzifikáció nem járhat magasabb energiaárakkal.
Az ukrán finanszírozás a legfontosabb kérdés
Az elemző szerint az egyik legfontosabb kérdés az, hogy Németország Ukrajna finanszírozását európai szintre emelné, és hosszú távon állandóvá tenné a támogatást. Merz egy olyan automatizmus bevezetését szeretné, amely biztosítaná Ukrajna finanszírozását. Mark Rutte NATO-főtitkár idén májusban javasolta, hogy a tagállamok GDP-jük 0,25 százalékát fordítsák Ukrajnára. Ezt a balti államok már alkalmazzák, a többi ország azonban nem igazán szeretné követni őket.
Magyar Péter erre az elképzelésre sem mondott egyértelmű igent. Arra hivatkozott, hogy Magyarország nem akar nettó befizetővé válni. Kiszelly Zoltán szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy végül az uniós költségvetésbe építik be Ukrajna támogatását, így a finanszírozás egy részét közösen vállalnák az uniós tagállamok.
– Az egyik lehetséges megoldás az lehet, hogy Ukrajna támogatását uniós szintre emelik, és a közös költségvetésből finanszírozzák. Már most is vannak ilyen konstrukciók: például az európai cégek Ukrajnával közösen gyártanak fegyvereket, ami szintén az ukránok finanszírozását jelenti valamilyen uniós kerülőúton keresztül – mutatott rá.
Kiszelly úgy véli, Magyar Péter az ilyen típusú, közvetett uniós finanszírozást várhatóan elfogadhatja, a közvetlen hitelfelvételhez való hozzájárulás azonban már más kérdés. Az ukrán támogatásnak ugyanis belátható időn belül nincs egyértelmű végpontja. Bár már megszavaztak 90 milliárd eurót két évre, újabb finanszírozási igények jelentkeznek.
Az elemző szerint egyfajta kompromisszum lehet, hogy Magyarország bizonyos mértékig elfogadja Ukrajna uniós finanszírozását, cserébe pedig biztosítja a magyar érdekek érvényesítését az uniós költségvetésben. Ennek része lehet a kohéziós és a mezőgazdasági támogatások megőrzése is. Magyar Péternek ugyanis azt kell elérnie, hogy a magyar gazdák és a kohéziós politika számára rendelkezésre álljanak a szükséges források.
Az orosz energiáról sem mondott le egyértelműen
A berlini sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Németország megosztja Magyarországgal a cseppfolyósított földgázzal és a megújuló energiával kapcsolatos tapasztalatait. Kiszelly Zoltán azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a németeknek nincs különösebben jó tapasztalatuk az LNG-vel. Leginkább azt tudják felmutatni, hogy fél év alatt megépítették a szükséges kikötőt és gázvezetéket.
Az elemző szerint Magyar Péter ezen a ponton is kikerülte a német álláspont elfogadását. Amikor ugyanis arról beszélt, hogy a háztartásoknak és a vállalatoknak olcsó energiára van szükségük, egyúttal Németország problémáira is rámutatott.
Németországban az egyik legdrágább az energia Európában, miközben Magyarországon az egyik legolcsóbb. A németek egyik problémája éppen az, hogy csökkenteni kellene az áram adóját, de erre jelenleg nincs elegendő pénzük
– magyarázta Kiszelly.
A miniszterelnök tehát nem mondta ki egyértelműen, hogy Magyarország leállna az orosz energiahordozók vásárlásával. Azt hangsúlyozta, hogy diverzifikálni kell az energiaforrásokat, de a háztartások és a vállalatok nem fizethetnek többet az energiáért. Kiszelly szerint ez azt jelenti, hogy nyitva hagyta az orosz energia további felhasználásának lehetőségét is.
A bővítés ügyében is magyar érdekeket képviselt
Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében Magyar Péter azt hangsúlyozta, hogy nem szabad összekötni az ország felvételét Moldova, illetve a nyugat-balkáni államok integrációjával. Kiszelly Zoltán szerint ez szintén olyan álláspont, amely a magyar érdekeket szolgálja.
Moldova és a nyugat-balkáni országok, például Montenegró csatlakozási folyamatát ugyanis külön lehetne kezelni, így nem kellene megvárniuk Ukrajna integrációját. Az elemző emlékeztetett arra, hogy az előző magyar kormány is támogatta a nyugat-balkáni bővítést, miközben Moldova csatlakozását nem támogatta ilyen egyértelműen.
Decemberben derülhet ki, mit tud elérni Magyar Péter
Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter berlini szereplésének legfontosabb eredménye, hogy egyelőre megőrizte a magyar tárgyalási mozgásteret. Merz nyilvánvalóan azt várta, hogy a magyar kormányfő egyértelműen támogassa az általa képviselt álláspontot, ez azonban nem történt meg.
Az elemző ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel továbbra is nyomás alatt tartja Magyarországot. Bár az Európai Néppárt delegációja felvetette a hetes cikk szerinti eljárás megszüntetését, Kiszelly szerint kérdéses, hogy ehhez sikerül-e megszerezni a szükséges támogatást. A szocialisták, a liberálisok és a zöldek várhatóan nem állnának az indítvány mellé, a Néppárt pedig a Patriótákkal és a konzervatívokkal sem szeretne együtt szavazni.
Magyar Péternek tehát azt kell majd bizonyítania, hogy a most nyitva hagyott kérdésekben valóban képes érvényesíteni a magyar érdekeket. Az olcsó energia, a magyar gazdák támogatása és az ukrán finanszírozás feltételei egyaránt fontos szempontok lesznek. Az sem mellékes, hogy Magyarország egy tízmilliós országként, akár a csehekkel, a szlovákokkal és a lengyelekkel együtt, milyen eredményeket tud elérni Németországgal és Brüsszellel szemben.
A decemberi uniós döntések ezért különösen fontosak lesznek: akkor derül ki, hogy a miniszterelnök a most kialakított tárgyalási pozícióját mire tudja felhasználni.
– Magyar Péter tehát több kérdésben is nyitva hagyta a lehetőségeket, és kikerülte azokat az aknákat, amelyeket Merz elé helyezett, azonban végső soron a decemberi tárgyalások lesznek a döntőek. Az lesz a kérdés, hogy Magyar Péter abból a tárgyalási pozícióból, amelyet kedden képviselt, mit tud megtartani, és milyen, a magyar érdeket szolgáló konkrét döntéseket tud hazahozni – összegzett Kiszelly Zoltán.