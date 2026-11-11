Elemző az Origónak: Merz mindenképpen pénzelné Ukrajnát, Magyar Péternek hamarosan döntenie kell

Kormányra kerülése óta már másodszor látogatott el Berlinbe kedden Magyar Péter miniszterelnök, aki négy miniszterével együtt Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett. A tárgyalásokon többek között Európa helyzete, az európai védelem, a két ország közötti gazdasági együttműködés és Ukrajna támogatása is szóba került.

Magyar Péter miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár keddi egyeztetésük után közös sajtótájékoztatót tartottak (Forrás: Képernyőkép)

A két ország vezetője a megbeszélések után közös sajtótájékoztatót tartott. Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa lapunknak úgy értékelte a történteket: Magyar Péter kerülgette Merz kancellár aknáit. A miniszterelnök ugyanis a migráció, Ukrajna támogatása, az uniós költségvetés, az agrártámogatások és az energiaárak kérdésében sem köteleződött el egyértelműen a német, illetve a brüsszeli álláspont mellett.

Nem csatlakozott azonnal a brüsszeli állásponthoz, legalábbis nem egyértelműen. Meghagyta magának a lehetőséget, hogy később más irányba induljon

– magyarázta az elemző.

A Fidesz sem hagyta szó nélkül a sajtótájékoztatót Bóka János a sajtótájékoztatója után erősen kritizálta Friedrich Merz német kancellárt azért, mert ragaszkodik Ukrajna további finanszírozásához. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott, Merz minden uniós tagállamot kötelezne Ukrajna pénzügyi támogatására, és Magyar Péter miniszterelnök a keddi látogatásán nem adott érdemi választ az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Emlékeztetett arra, hogy a 2025 decemberében elfogadott, 90 milliárd eurós ukrajnai támogatás finanszírozásából Magyarország, Csehország és Szlovákia is mentességet kapott. Bóka János támogatásáról biztosította Robert Fico és Andrej Babiš fellépését, Magyar Pétertől pedig választ követelt arra, hogy Magyarország részt vesz-e Ukrajna további finanszírozásában, és ez milyen hatással lehet a hazánknak járó uniós forrásokra.

Példaként az ukrán támogatások ügyét említette, amelyben Merz határozott álláspontot képviselt, Magyar Péter azonban arra utalt, hogy Ukrajnát más módon is lehet segíteni. Hasonlóan óvatosan fogalmazott más kérdésekben is: az uniós költségvetés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdák nem kaphatnak kevesebb támogatást, a migráció ügyében a Magyarországra kiszabott büntetés megszüntetését és a határok védelmének fontosságát emelte ki, az orosz energiáról pedig azt mondta, hogy a diverzifikáció nem járhat magasabb energiaárakkal.