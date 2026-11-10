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Magyar Péter

Magyar Péter már Merznek is sok volt – videón a kínos pillanat

1 órája
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Kínos jelenet játszódott le 2026. november 10-én, kedden Berlinben, a magyar miniszterelnök és a német kancellár közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hosszúra nyúlt beszéde közben Friedrich Merz a kezével jelezte, hogy ideje lenne befejezni a felszólalást. A kellemetlen pillanatról készült videót Bohár Dániel is megosztotta a Facebook-oldalán.
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Magyar Péternémetországbanfriedrich merzbohár dánielminiszterelnök
  • Németországban tartott közös sajtótájékoztatót Magyar Péter és Friedrich Merz.
  • Videón Magyar Péter sajtótájékoztatója.

Kínos pillanatnak lehettek tanúi a magyar és a német miniszterelnök közös berlini sajtótájékoztatójának nézői. Magyar Péter beszéde közben Friedrich Merz német kancellár ugyanis látványos kézmozdulatot tett, amit többen úgy értelmeztek, hogy ideje lenne befejezni a felszólalást. Az esetről Bohár Dániel számolt be Facebook-oldalán, ahol videót is megosztott a jelenetről.

magyar péter, Peter Magyar, Prime Minister of Hungary, pictured during a joint press conference with the German Chancellor (not pictured) in Berlin, November 10, 2026. (Photo by Florian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP)
Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatón Berlinben, 2026. november 10-én. Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Merz már jelezte Magyar Péternek, hogy elég lesz?

Bohár Dániel a Facebook-oldalán osztott meg egy videót a berlini sajtótájékoztatóról, amelyen Magyar Péter beszéd közben látható, majd a kamera Friedrich Merzre vált. A német kancellár ekkor egy látványos kézmozdulattal jelez magyar kollégájának, hogy ideje lenne rövidre zárnia a beszédet.

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Nem éppen gördülékeny német beszéddel állt közönség elé hétfő este Berlinben a magyar kormányfő. Magyar Péter szereplését Deák Dániel politikai elemző sem hagyta szó nélkül, aki szerint a miniszterelnök a kettesért küzdene egy német nyelvvizsgán.

 

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