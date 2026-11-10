Magyar Péter már Merznek is sok volt – videón a kínos pillanat

Németországban tartott közös sajtótájékoztatót Magyar Péter és Friedrich Merz.

Videón Magyar Péter sajtótájékoztatója.

Kínos pillanatnak lehettek tanúi a magyar és a német miniszterelnök közös berlini sajtótájékoztatójának nézői. Magyar Péter beszéde közben Friedrich Merz német kancellár ugyanis látványos kézmozdulatot tett, amit többen úgy értelmeztek, hogy ideje lenne befejezni a felszólalást. Az esetről Bohár Dániel számolt be Facebook-oldalán, ahol videót is megosztott a jelenetről.

Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatón Berlinben, 2026. november 10-én. Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Merz már jelezte Magyar Péternek, hogy elég lesz?

Bohár Dániel a Facebook-oldalán osztott meg egy videót a berlini sajtótájékoztatóról, amelyen Magyar Péter beszéd közben látható, majd a kamera Friedrich Merzre vált. A német kancellár ekkor egy látványos kézmozdulattal jelez magyar kollégájának, hogy ideje lenne rövidre zárnia a beszédet.

Magyar Péter megmutatta, milyen, amikor valaki a kettesért küzd a német nyelvvizsgán

Nem éppen gördülékeny német beszéddel állt közönség elé hétfő este Berlinben a magyar kormányfő. Magyar Péter szereplését Deák Dániel politikai elemző sem hagyta szó nélkül, aki szerint a miniszterelnök a kettesért küzdene egy német nyelvvizsgán.