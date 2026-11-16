Magyar Péter már hűtőszekrényekben és úszómedencékben is kerestetné a milliárdokat

Találgatásokba bocsátkozott Magyar Péter a Seszták Miklós ügyében lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzzel kapcsolatban. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a miniszterelnök hétfőn, a parlamentben újságírói kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy szerinte a volt nemzeti fejlesztési miniszter akár a Fidesz vezető politikusainak is fizethetett védelmi pénzt. A kormányfő mindezt annak ellenére vetette fel, hogy a hatóságok egyelőre a megtalált pénz tulajdonosát sem tudták azonosítani.

Magyar Péter újabb feltételezéseket fogalmazott meg a Seszták-ügyben lefoglalt milliárdokról (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter már Orbánt, Rogánt és Lázárt is belekeverné az ügybe

A miniszterelnök a Volánbusz 2016-os buszbeszerzéseivel hozta összefüggésbe a lefoglalt milliárdokat, és azt állította, hogy Seszták Miklós a feltételezett bűncselekmények egyik értelmi irányítója lehetett. Magyar Péter szerint az sem zárható ki, hogy a volt miniszter a megszerzett pénzekből más vezető politikusoknak is juttathatott. Ezzel kapcsolatban

Rogán Antalt, Lázár Jánost, Orbán Viktort és Orbán Győzőt is megemlítette, ugyanakkor elismerte, hogy az esetleges összefüggések tisztázása a hatóságok feladata.

A kormányfő az újabb pénzösszegek felkutatásáról is beszélt.

Gúnyos megjegyzésekkel sorolta a lehetséges rejtekhelyeket, köztük madáretetőket, földeket, kastélyokat, úszómedencéket és hűtőszekrényeket is. Arról azonban nem számolt be, hogy milyen konkrét bizonyítékok támasztanák alá a további politikusok érintettségére vonatkozó feltételezéseit.

A hatóságok továbbra sem tudják, kié a lefoglalt pénz

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) november 12-én és 13-án több helyszínen, köztük erdőkben elásva, épületekben elrejtve és széfekben talált összesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt. Unger Anna, a hivatal elnöke azonban vasárnap elismerte, hogy egyelőre nem tudják, ki a pénz tulajdonosa. Azt sem tudta megerősíteni, hogy a lefoglalt összeg a Seszták Miklóshoz korábban kötött kilencmilliárd forint része lenne. A volt miniszter ügyvédje, Papp Gábor hétfőn újabb alapvető kérdést vetett fel: ha a nyomozók nem tudják, kié a pénz, honnan tudják, hogy az egyáltalán a Seszták-ügyhöz kapcsolódik?

A védő korábban határozottan cáfolta, hogy a milliárdok ügyfeléhez tartoznának.

A történtek miatt a Fidesz is élesen bírálta a hatósági kommunikációt. Az ellenzéki párt szerint Unger Anna nyilatkozata megkérdőjelezi az eljárás hitelességét, amelyet politikai színháznak neveztek. Miközben tehát a lefoglalt milliárdok eredete és tulajdonjoga továbbra sem tisztázott, Magyar Péter már újabb politikusok lehetséges érintettségét veti fel a nyilvánosság előtt.