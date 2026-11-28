„Amikor a saját embereik politikai felelősségéről van szó, lapítanak” – jegyezte meg a Tisza-kormányról a hét két legnagyobb ügye kapcsán Deák Dániel. A politikai elemző közösségi oldalán emlékeztetett Magyar Péter szavaira, amikor azt ígérte, náluk lesz a politikai felelősség. Még példát is mondott: azt kifogásolta, hogy ha kigyullad egy vonat, Lázár János a helyén marad.

Deák Dániel szerin Magyar Péter kettős mércét alkalmaz, a saját embereiért már nem vállal felelősséget (Fotó: Mediaworks)

Deák Dániel rámutatott, most Vitézy Dávid a közlekedési miniszter. A mezőkövesdi vonatbalesetben meghalt a 18 éves Viviána. A parlament közlekedési bizottságának tiszás elnöke a vizsgálat végéig elhalasztotta Vitézy meghallgatását. Magyar Péter pedig a baleset után megint Lázár János felelősségéről beszélt. Arról már kevesebbet mondott, hogy a saját miniszterétől mit vár el.

Felhívta a figyelmet Nagy Ervin botrányára is: az államtitkár közel hárommilliárd forintnyi kulturális támogatást jelentett be, amelyről pályázat nélkül döntöttek. Még az érintett színházi szakma is azt kérdezi, ki és milyen szempontok alapján osztotta el a pénzt. Tarr Zoltán válasza eddig annyi, hogy a kifizetés előtt még egyszer átnézik a döntést.

„Magyar Péter ellenzékben pontosan meg tudta mondani, mikor kellene egy miniszternek lemondania” – értékelt Deák Dániel, rámutatva: mégis, Vitézy Dávid még mindig a helyén van, ahogy Nagy Ervin is.