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fidesz

Magyar Péter bejelentette: vagyonosodási vizsgálat indulhat a volt és jelenlegi kormánytagok ellen

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Új lehetőséget kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a politikusok vagyongyarapodásának ellenőrzésére. Magyar Péter bejelentése szerint a Tisza Párt megszavazta a kormány erre vonatkozó előterjesztését, a Fidesz és a KDNP képviselői viszont nem támogatták azt.
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fidesztisza pártnemzeti adó - és vámhivatalMagyar Péter

Magyar Péter Facebook-bejegyzése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdheti a vagyonosodási vizsgálatokat a volt és jelenlegi miniszterelnökök, miniszterek, országgyűlési képviselők és államtitkárok esetében. A kormány előterjesztését a Tisza Párt támogatta, míg a Fidesz és a KDNP képviselői nemmel szavaztak.

Parlament, Országgyűlés, parlamenti ülés, parlamentiülés, 2026.11.02. Magyar Péter miniszterelnök, Magyar Péter, MagyarPéter,
Fotó: Hatlaczki Balázs

A bejelentés alapján az intézkedés lehetővé teszi, hogy az adóhatóság ellenőrizze az érintett politikusok vagyongyarapodását. A vizsgálatok célja annak feltárása lehet, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a bevallott jövedelmekkel.

Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be a döntésről. A részletes szabályokról és arról, hogy pontosan milyen eljárásrend alapján indulhatnak meg az ellenőrzések, a bejegyzés nem közölt további részleteket.

 

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