Magyar Péter bejelentette: vagyonosodási vizsgálat indulhat a volt és jelenlegi kormánytagok ellen

Magyar Péter Facebook-bejegyzése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdheti a vagyonosodási vizsgálatokat a volt és jelenlegi miniszterelnökök, miniszterek, országgyűlési képviselők és államtitkárok esetében. A kormány előterjesztését a Tisza Párt támogatta, míg a Fidesz és a KDNP képviselői nemmel szavaztak.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A bejelentés alapján az intézkedés lehetővé teszi, hogy az adóhatóság ellenőrizze az érintett politikusok vagyongyarapodását. A vizsgálatok célja annak feltárása lehet, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a bevallott jövedelmekkel.

Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be a döntésről. A részletes szabályokról és arról, hogy pontosan milyen eljárásrend alapján indulhatnak meg az ellenőrzések, a bejegyzés nem közölt további részleteket.