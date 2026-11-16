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Bekiabálások, mutogatás és személyeskedés – Magyar Péter nem fogta vissza magát a parlamentben - videó

Magyar Péter

Bekiabálások, mutogatás és személyeskedés – Magyar Péter nem fogta vissza magát a parlamentben - videó

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Újabb videó látott napvilágot a hétfői parlamenti ülésen történtekről, amelyen a miniszterelnök ismét indulatosan reagált az ellenzéki felszólalásokra. Magyar Péter viselkedéséről Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő tett közzé összeállítást a közösségi oldalán.
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Magyar Péterforsthoffer ágnesnémeth balázs

Magyar Péter hétfői parlamenti szereplésének újabb jeleneteit gyűjtötte össze Németh Balázs. A fideszes képviselő Facebook-oldalán közzétett videós összeállításban a miniszterelnök többször bekiabál, mutogat, valamint azt ismételgeti, hogy „vége van”. A felvételen az ellenzéki képviselőket is felszólítja, hogy ne videózzanak. 

Magyar Péter viselkedéséről Németh Balázs tett közzé videót a hétfői parlamenti ülés után (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter viselkedéséről Németh Balázs tett közzé videót a hétfői parlamenti ülés után (Fotó: Mediaworks)

Németh Balázs szerint megmutatkozott Magyar Péter valódi arca

Németh Balázs szerint a most közzétett felvételek azt is megmagyarázzák, miért szeretné a miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök korlátozni az üléstermi videózást.

Ezért akarja kitiltani a videózást az ülésteremből Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes! Mert a felvételekből kiderül, hogy milyen Magyar Péter valódi arca!”

 – írta a fideszes politikus.

A parlamenti felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala korábban is vitákat váltott ki. Mint arról az Origo korábban beszámolt, Forsthoffer Ágnes november elején bejelentette, hogy két HírTV-s munkatársat egy hétre kitiltottak az Országházból, és a sajtó munkájára vonatkozó szabályok további módosítását is kilátásba helyezte.

A hétfői parlamenti ülésen mindeközben a 2027-es költségvetés vitája helyett ismét éles politikai összecsapások alakultak ki, a házelnöknek pedig többször is rendre kellett utasítania a képviselőket.

 

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