Bekiabálások, mutogatás és személyeskedés – Magyar Péter nem fogta vissza magát a parlamentben - videó

Magyar Péter hétfői parlamenti szereplésének újabb jeleneteit gyűjtötte össze Németh Balázs. A fideszes képviselő Facebook-oldalán közzétett videós összeállításban a miniszterelnök többször bekiabál, mutogat, valamint azt ismételgeti, hogy „vége van”. A felvételen az ellenzéki képviselőket is felszólítja, hogy ne videózzanak.

Magyar Péter viselkedéséről Németh Balázs tett közzé videót a hétfői parlamenti ülés után (Fotó: Mediaworks)

Németh Balázs szerint megmutatkozott Magyar Péter valódi arca

Németh Balázs szerint a most közzétett felvételek azt is megmagyarázzák, miért szeretné a miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök korlátozni az üléstermi videózást.

Ezért akarja kitiltani a videózást az ülésteremből Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes! Mert a felvételekből kiderül, hogy milyen Magyar Péter valódi arca!”

– írta a fideszes politikus.

A parlamenti felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala korábban is vitákat váltott ki. Mint arról az Origo korábban beszámolt, Forsthoffer Ágnes november elején bejelentette, hogy két HírTV-s munkatársat egy hétre kitiltottak az Országházból, és a sajtó munkájára vonatkozó szabályok további módosítását is kilátásba helyezte.

A hétfői parlamenti ülésen mindeközben a 2027-es költségvetés vitája helyett ismét éles politikai összecsapások alakultak ki, a házelnöknek pedig többször is rendre kellett utasítania a képviselőket.