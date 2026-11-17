Éles bírálatot kapott Magyar Péter, miután az Országházban a nők elleni erőszakról beszélt. Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a politikus a nők védelmében szólal fel, miközben szerinte korábbi házasságával kapcsolatban súlyos bántalmazási vádak merültek fel. Bejegyzésében Varga Judit múlt heti meghallgatására is talt.

Magyar Péter a nők elleni erőszakról is beszélt az országgyűlésben (A képen Magyarország miniszterelnöke a parlamentben)

Varga Judit, Magyar Péter és a nők elleni erőszak

Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy Magyar Péter korábban bántalmazta, fenyegette és zsarolta akkori feleségét. Saját céljaira hangfelvételt készített Magyar Péter Varga Juditról, majd azzal közel másfél éven keresztül zsarolta gyermekei édesanyját.

A politikus Magyar Péter parlamenti felszólalásainak hangnemét is bírálta, cinizmust, agresszív vádaskodást és megalázó viselkedést emlegetve.

Egy bántalmazó sosem tud kibújni a bőréből

– fogalmazott Szentkirályi, aki szerint Magyar Péternek nincs erkölcsi alapja arra, hogy a nők elleni erőszakról tartson előadást.

Hangsúlyozta, hogy a nők bántalmazásának kérdésében nincs helye kettős mércének.