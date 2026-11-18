Magyar Péter miniszterelnök élesen bírálta a Semmelweis Egyetem egyik klinikai főorvosát, miután Kuroli Enikő az esemény utáni tabletta vény nélküli hozzáférhetőségével kapcsolatos kormányfői nyilatkozatra reagált. A doktornő a felelős szexuális magatartás és az óvszerhasználat fontosságára hívta fel a figyelmet, a kormányfő azonban személyes támadásként értelmezte a megszólalását. Magyar Péter végül azt is elárulta, mi történt 27 évvel ezelőtt az akkori barátnőjével - írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter az óvszerhasználatáról vallott, majd támadta a főorvost Fotó: Mediaworks

A vita előzménye, hogy Magyar Péter korábban saját fiatalkori élményével indokolta az esemény utáni tabletta hozzáférhetőségének megváltoztatását. Azt írta, hogy 18 éves korában akkori barátnőjével olyan helyzetbe kerültek, amikor szükségük lett volna a készítményre, de a recept felírását nem tudták 72 órán belül megoldani. Így – mint fogalmazott – maradt a félelem és a reménykedés.

A történetre Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának főorvosa reagált a közösségi oldalán. Bejegyzésében elsősorban arra figyelmeztetett, hogy a fiataloknak felelősen kell gondoskodniuk a védekezésről.

Az óvszerhasználat fontosságára figyelmeztetett a főorvos

Kuroli Enikő Magyar Péter korábbi kijelentését is idézte, majd azt írta, felelőtlenség, ha egy 18 éves fiatalember óvszer nélkül létesít szexuális kapcsolatot a barátnőjével.

A főorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a védekezés elmulasztása nemcsak nem kívánt terhességhez vezethet, hanem a szexuális úton terjedő betegségek, köztük a szifilisz kockázatát is növeli.

Hangsúlyozta, hogy az esemény utáni tabletta fontos lehetőség a nem kívánt terhesség megelőzésére, de nem helyettesíti a felelősségteljes védekezést. A fiatalokat arra biztatta, hogy használjanak óvszert, amely a terhesség megelőzése mellett a nemi betegségek elleni védekezésben is szerepet játszik.

A doktornő bejegyzésének központi üzenete tehát egészségügyi figyelmeztetés volt: az esemény utáni tabletta nem tekinthető a rendszeres fogamzásgátlás helyettesítőjének, az előzetes védekezésről pedig nem szabad megfeledkezni.