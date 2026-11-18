Magyar Péter miniszterelnök élesen bírálta a Semmelweis Egyetem egyik klinikai főorvosát, miután Kuroli Enikő az esemény utáni tabletta vény nélküli hozzáférhetőségével kapcsolatos kormányfői nyilatkozatra reagált. A doktornő a felelős szexuális magatartás és az óvszerhasználat fontosságára hívta fel a figyelmet, a kormányfő azonban személyes támadásként értelmezte a megszólalását. Magyar Péter végül azt is elárulta, mi történt 27 évvel ezelőtt az akkori barátnőjével - írja a Magyar Nemzet.
A vita előzménye, hogy Magyar Péter korábban saját fiatalkori élményével indokolta az esemény utáni tabletta hozzáférhetőségének megváltoztatását. Azt írta, hogy 18 éves korában akkori barátnőjével olyan helyzetbe kerültek, amikor szükségük lett volna a készítményre, de a recept felírását nem tudták 72 órán belül megoldani. Így – mint fogalmazott – maradt a félelem és a reménykedés.
A történetre Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának főorvosa reagált a közösségi oldalán. Bejegyzésében elsősorban arra figyelmeztetett, hogy a fiataloknak felelősen kell gondoskodniuk a védekezésről.
Az óvszerhasználat fontosságára figyelmeztetett a főorvos
Kuroli Enikő Magyar Péter korábbi kijelentését is idézte, majd azt írta, felelőtlenség, ha egy 18 éves fiatalember óvszer nélkül létesít szexuális kapcsolatot a barátnőjével.
A főorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a védekezés elmulasztása nemcsak nem kívánt terhességhez vezethet, hanem a szexuális úton terjedő betegségek, köztük a szifilisz kockázatát is növeli.
Hangsúlyozta, hogy az esemény utáni tabletta fontos lehetőség a nem kívánt terhesség megelőzésére, de nem helyettesíti a felelősségteljes védekezést. A fiatalokat arra biztatta, hogy használjanak óvszert, amely a terhesség megelőzése mellett a nemi betegségek elleni védekezésben is szerepet játszik.
A doktornő bejegyzésének központi üzenete tehát egészségügyi figyelmeztetés volt: az esemény utáni tabletta nem tekinthető a rendszeres fogamzásgátlás helyettesítőjének, az előzetes védekezésről pedig nem szabad megfeledkezni.
Magyar Péter személyes támadásként értelmezte a megszólalást
A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében már az orvosetikai szabályokat kérte számon a főorvoson. Magyar Péter azt írta, nem gondolja, hogy egy Semmelweis Egyetemen dolgozó klinikai főorvos részéről az ilyen megnyilatkozás összhangban lenne az orvosetikai előírásokkal.
A kormányfő azt is kifogásolta, hogy egy praktizáló orvos nyilvánosan kérdőre vonja őt egy 27 évvel ezelőtti szexuális együttlét részleteivel kapcsolatban. A történethez azonban hozzátartozik, hogy Magyar Péter maga hozta nyilvánosságra fiatalkori élményét, és eredeti beszámolójában nem részletezte, milyen körülmények között lett volna szükségük esemény utáni tablettára.
Kuroli Enikő egy külön Facebook-hozzászólásban valóban rákérdezett arra, hogy Magyar használt-e óvszert az említett együttlét során. A miniszterelnök erre reagálva most azt írta: használtak óvszert, az azonban kiszakadt. Hozzátette, szerinte bizonyára nem ő az első, akivel ilyesmi előfordult.
Magyar Péter a bejegyzésében nem állt meg a doktornő szakmai megszólalásának bírálatánál: Kuroli Enikőt a „bukott maffiához közel álló” orvosnak nevezte, de állítását nem támasztotta alá bizonyítékokkal.
A vita így az esemény utáni tabletta hozzáférhetőségének kérdéséről személyeskedő szóváltássá vált. Egyelőre nem ismert, hogy a miniszterelnök nyilvános támadásának lesz-e bármilyen következménye a főorvos egyetemi pozíciójára nézve.