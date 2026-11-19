A képviselők megválaszthatják a - tiszás kezdeményezésre létrehozott - felzárkóztatási források visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlament az interpellációk és az azonnali kérdések órája után megvitatja a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a politikusok vagyongyarapodási vizsgálatának szabályait tartalmazó jogszabállyal kapcsolatos bizottsági jelentést és módosító javaslatot, valamint másik 12 törvényjavaslat bizottsági jelentését.

Ezekről a javaslatokról kedden, a napirend előtti felszólalásokat követően szavaznak a képviselők. Döntenek Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése ügyében is, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság ezt indítványozta egy rágalmazási ügyben. A jelöléstől függően újabb tagot választhat az Országgyűlés a Független Közmédia Testületbe és a médiatanácsba. A határozathozatalok után öt előterjesztés általános vitája következik.

Szerdán megemlékeznek a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokról és kényszemunkásokról, majd kilenc törvényjavaslat vitáját folytatják le a képviselők. Csütörtökön szintén kilenc, pénteken pedig öt előterjesztést tárgyal a Ház.

Az ülés november 30-án, hétfőn 13 órakor a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik, majd kérdésekkel, azonnali kérdésekkel és napirend utáni felszólalásokkal zárul.