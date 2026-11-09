Bóka János: Magyar Péter politikai leszámolással próbálja elterelni a figyelmet a tiszás ügynökbotrányról

Magyar Péter és a Tisza-kormány politikai leszámolással próbálja elfedni a tiszás ügynökbotrányt – jelentette ki Bóka János hétfői parlamenti felszólalásában, amelyről Facebook-oldalán is videót tett közzé. A Fidesz frakcióvezetője szerint az elmúlt hat hónapban visszatérő gyakorlattá vált, hogy amikor a kormány számára kellemetlen ügy kerül napvilágra, rövidesen egy politikai ellenféllel szembeni látványos hatósági intézkedés következik. A politikus úgy látja, a mostani események is ezt a forgatókönyvet követik.
Bóka János szerint Magyar Péter ugyanazzal a módszerrel tereli el a figyelmet
Ha bárkinek lett volna kétsége afelől, hogy mekkora gondot, bajt, mekkora politikai problémát jelent Magyar Péternek, Ruff Bálintnak, Tarr Zoltánnak a tiszás ügynökbotrány, akkor a mai napon ezekre a kétségekre választ kaptak”
– fogalmazott Bóka János.
A frakcióvezető szerint a kormány ezúttal sem elégedett meg a politikai kommunikációval.
Normál esetben talán elég lett volna nyilvánosságra hozni egy Medián-közvéleménykutatást, de ez nem normál eset. Úgyhogy folytatni kellett a politikai leszámolást, valakit el kellett vinni ma is”
– jelentette ki.
Bóka az elmúlt hónapok hatósági akcióit is felidézte. Állítása szerint ugyanez történt Magyar Péter telefonlopási botránya idején, amikor Hankó Balázst vették őrizetbe, majd a költségvetési megszorításokról szóló viták közepette, amikor Matolcsy Györgyöt vitték el a nyomozók. A politikus szerint a mostani, Orbán Áront érintő hatósági akció is ebbe a sorba illeszkedik, ezúttal a tiszás ügynökbotrány miatt.
Valóban hat hónapja ez történik, hogyha valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, kormányának vagy a Tiszának, akkor valakit elvisznek”
– mondta.
A Kontroll már a hivatalos tájékoztatás előtt beszámolt a hatósági akcióról
Bóka János a hatósági akciók kommunikációjának időzítését is kifogásolta. Szerinte rendre ugyanaz történik: a miniszterelnök sajtóértesülésekre hivatkozva jelent be egy ügyet, még a részletes hivatalos hatósági tájékoztatás előtt. Mint mondta, hétfőn is ez történt, amikor a Magyar Péter öccse által vezetett Kontroll az elsők között számolt be az Orbán Áront is érintő rendőrségi akcióról.
Az Origo korábban megírta, hogy a Kontroll már 9 óra 45 perckor beszámolt a hatósági intézkedésről, míg a rendőrség hivatalos közleménye 9 óra 59 perckor jelent meg. Magyar Péter ezt követően, 10 óra 9 perckor reagált a történtekre. A rendőrség hivatalosan megerősítette a több helyszínen zajló, embercsempészési ügyhöz kapcsolódó akciót, de első közleményében az érintetteket nem nevezte meg. Bóka szerint a történtek újabb kérdéseket vetnek fel a kormány, a hozzá köthető sajtó és a hatóságok viszonyáról.
A politikai leszámolás az elszámoltatás örve alatt valójában a politikai ellenfelek felszámolását és egy új egypártrendszer bevezetését célozza”
– jelentette ki.
Vizsgálóbizottságot kezdeményeznek a tiszás ügynökbotrány miatt
A frakcióvezető ezt követően visszatért az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának ügyére. Szerinte a Tisza-kormány nem a múlt feltárását segítette elő, hanem politikai támadást indított, amelynek ártatlan emberek is áldozatául estek.
Önök ismét összemossák az elkövetőket az áldozatokkal, és ezért nem vállalják a politikai felelősséget”
– fogalmazott Bóka.
A politikus kifogásolta, hogy a kormány részéről senki nem jelent meg a Nemzetbiztonsági Bizottság hétfői ülésén, ahol tisztázni lehetett volna, ki felügyelte politikai szinten az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, és ki hagyta jóvá az adatok közzétételét. Ahogy arról az Origo beszámolt, az ülést a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelenség okán berekesztették. Bóka János bejelentette, hogy az ellenzék parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. A testület feladata annak feltárása lenne, hogy ki viseli a politikai felelősséget az ügynökakták nyilvánosságra hozataláért és az abból kialakult botrányért.