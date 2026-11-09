Bóka János: Magyar Péter politikai leszámolással próbálja elterelni a figyelmet a tiszás ügynökbotrányról

Magyar Péter és a Tisza-kormány politikai leszámolással próbálja elfedni a tiszás ügynökbotrányt – jelentette ki Bóka János hétfői parlamenti felszólalásában, amelyről Facebook-oldalán is videót tett közzé. A Fidesz frakcióvezetője szerint az elmúlt hat hónapban visszatérő gyakorlattá vált, hogy amikor a kormány számára kellemetlen ügy kerül napvilágra, rövidesen egy politikai ellenféllel szembeni látványos hatósági intézkedés következik. A politikus úgy látja, a mostani események is ezt a forgatókönyvet követik.

Bóka János szerint Magyar Péter politikai leszámolással próbálja elterelni a figyelmet a tiszás ügynökbotrányról (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Bóka János szerint Magyar Péter ugyanazzal a módszerrel tereli el a figyelmet

Ha bárkinek lett volna kétsége afelől, hogy mekkora gondot, bajt, mekkora politikai problémát jelent Magyar Péternek, Ruff Bálintnak, Tarr Zoltánnak a tiszás ügynökbotrány, akkor a mai napon ezekre a kétségekre választ kaptak”

– fogalmazott Bóka János.

A frakcióvezető szerint a kormány ezúttal sem elégedett meg a politikai kommunikációval.

Normál esetben talán elég lett volna nyilvánosságra hozni egy Medián-közvéleménykutatást, de ez nem normál eset. Úgyhogy folytatni kellett a politikai leszámolást, valakit el kellett vinni ma is”

– jelentette ki.

Bóka az elmúlt hónapok hatósági akcióit is felidézte. Állítása szerint ugyanez történt Magyar Péter telefonlopási botránya idején, amikor Hankó Balázst vették őrizetbe, majd a költségvetési megszorításokról szóló viták közepette, amikor Matolcsy Györgyöt vitték el a nyomozók. A politikus szerint a mostani, Orbán Áront érintő hatósági akció is ebbe a sorba illeszkedik, ezúttal a tiszás ügynökbotrány miatt.

Valóban hat hónapja ez történik, hogyha valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, kormányának vagy a Tiszának, akkor valakit elvisznek”

– mondta.

A Kontroll már a hivatalos tájékoztatás előtt beszámolt a hatósági akcióról

Bóka János a hatósági akciók kommunikációjának időzítését is kifogásolta. Szerinte rendre ugyanaz történik: a miniszterelnök sajtóértesülésekre hivatkozva jelent be egy ügyet, még a részletes hivatalos hatósági tájékoztatás előtt. Mint mondta, hétfőn is ez történt, amikor a Magyar Péter öccse által vezetett Kontroll az elsők között számolt be az Orbán Áront is érintő rendőrségi akcióról.