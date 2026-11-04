Hézagos széksorok fogadták Magyar Pétert Vácott

Magyar Péter ma este a Váci Dunakanyar Színházban mondott beszédet. Amikor a kamera a közönségre fordult, megmutatta a foghíjas széksorokat is – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző rámutatott, hogy ez egy ismerős történet.

Magyar Péter foghíjas közönség fogadta Fotó: Hatlaczki Balázs

Augusztus 29-én, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezés közvetítésében szintén feltűntek az üres székek. Öt nappal később kirúgták Gulyás Istvánt, az eseményt közvetítő M5 csatornaigazgatóját – emlékeztetett.

Akkor sajtóhírek szerint Magyar Péter felháborodott a képsorokon, mert szerinte a stáb szándékosan mutatta a foghíjas nézőteret, hogy kellemetlen helyzetbe hozza, ezzel hozták összefüggésbe Gulyás István eltávolítását

– írta. Jelezte: most a saját oldalán futó közvetítésben látszottak a hézagos sorok. Vajon ezúttal a saját stábja kapja majd a fejmosást, amiért a közönséget is megmutatta? – tette fel a kérdést.