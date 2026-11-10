Csak külpolitikáról kérdezte Magyar Pétert Rónai Egon

Nem kérdezték a legfontosabb belpolitikai témákról, az tiszás ügynökbotrányról és a politikai leszámolásokról az ATV esti műsorában Magyar Pétert. Az interjút Rónai Egon készítette, aki nemsokára a Network4 csoportnál folytatja a karrierjét. Annál a Network4-nél, amely együttműködésre lépett a Kontroll.hu-val. Utóbbit 2024-ben Magyar Márton, Magyar Péter miniszterelnök testvére alapította, ő a médiacég tulajdonosa is.

Rónai Egon

Fotó: Facebook/Rónai Egon

Amiben nem értettek egyet a német kancellárral

A beszélgetésben kizárólag a kormányfő tegnapi és mai német és érintőlegesen a holnapi dublini útjáról esett szó. Magyar Péter szerint 90 százalékban egyetértettek Friedrich Merz német kancellárral. Amiben nem, az Ukrajna és az új, hét éves uniós költségvetés. Magyar Péter szerint Magyarország az elmúlt években számtalan egyéb módon támogatta Ukrajnát, mint például humanitárius segítség, és ezt is figyelembe kell venni.

Ismert: Németország azt szeretné, ha a következő hét éves uniós költségvetés pénzügyileg is támogatná Ukrajnát.

Mint kiderült: a magyar kormányfő kérte Németország segítségét abban is, hogy megszűnjön a napi egymillió eurós bírság, amelyet az Európai Bíróság azért vetett ki hazánkra, mert nem tartja be az uniós migrációs rendelkezéseket. Magyar Péter ezt a kérdést szeretné még ebben az évben rendezni. Mint mondta: ebben a kérdésben nem a tagállamok döntenek, de odahathatnak az Európai Bizottságra. Szerinte Magyarország a határkerítéssel az EU külső határait is védi.

Magyar Péter szerint azok kritizálják, akik semmilyen nyelven nem beszélnek

Az interjúban szóba került Magyar Péter hétfő esti beszéde: látványos küzdelme a német nyelvvel. A miniszterelnök arra hivatkozott, hogy körülbelül húsz éve nem beszélt németül, de a házigazdák biztos így is örültek, hogy az anyanyelvükön szólalt meg. Szerinte azok kritizálták őt, akik semmilyen idegen nyelven nem beszélnek.