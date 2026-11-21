Magyar Péter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt 9 milliárd forint értékben zár alá vette Seszták Miklós volt miniszter vagyonát, köztük házát és autószalonját. A miniszterelnök ezzel ismét Seszták Miklósra irányította a figyelmet, noha a korábban lefoglalt 6,5 milliárd forint eredetével kapcsolatban újabb információk láttak napvilágot.

Magyar Péter közölte, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda 9 milliárd forint értékben zár alá vette Seszták Miklós vagyonát (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Fuzik-féle számlagyárhoz vezethet a lefoglalt milliárdok nyoma

A Magyar Nemzet szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénznek nem Seszták Miklós büntetőügyéhez, hanem a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett számlagyárhoz lehet köze.

Galgóczy Ferenc, az ügyet belülről ismerő vállalkozó ugyanis azt állítja, hogy a szóban forgó számlagyárból hatmilliárd forint készpénz került Fabó György vállalkozóhoz.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a TV2 televíziós stábjának információi szerint a készpénzt nem Seszták Miklós, hanem Fabó György ingatlanjain találták meg.

Fabó György ellen több büntetőeljárás is folyamatban van, és a rendőrség házkutatást is tartott nála.

Az ügyben Unger Anna, az NVVH elnöke korábban elismerte, hogy nem tudják, valójában kié a lefoglalt pénz. Fabó György esetleges érintettségéről ugyanakkor nem beszélt.