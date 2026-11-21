Magyar Péter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt 9 milliárd forint értékben zár alá vette Seszták Miklós volt miniszter vagyonát, köztük házát és autószalonját. A miniszterelnök ezzel ismét Seszták Miklósra irányította a figyelmet, noha a korábban lefoglalt 6,5 milliárd forint eredetével kapcsolatban újabb információk láttak napvilágot.
A Fuzik-féle számlagyárhoz vezethet a lefoglalt milliárdok nyoma
A Magyar Nemzet szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénznek nem Seszták Miklós büntetőügyéhez, hanem a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett számlagyárhoz lehet köze.
Galgóczy Ferenc, az ügyet belülről ismerő vállalkozó ugyanis azt állítja, hogy a szóban forgó számlagyárból hatmilliárd forint készpénz került Fabó György vállalkozóhoz.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a TV2 televíziós stábjának információi szerint a készpénzt nem Seszták Miklós, hanem Fabó György ingatlanjain találták meg.
Fabó György ellen több büntetőeljárás is folyamatban van, és a rendőrség házkutatást is tartott nála.
Az ügyben Unger Anna, az NVVH elnöke korábban elismerte, hogy nem tudják, valójában kié a lefoglalt pénz. Fabó György esetleges érintettségéről ugyanakkor nem beszélt.
Szűcs Gábor szerint Magyar Péter ismét terelni próbál
Szűcs Gábor szerint a miniszterelnök azért irányította ismét Seszták Miklósra a figyelmet, mert egyre kellemetlenebbé váltak a korábban lefoglalt 6,5 milliárd forint eredetével kapcsolatos kérdések.
Kellemetlenné vált a helyzet, így újra parancsot adott némi terelésre!”
– fogalmazott Szűcs, aki szerint Magyar Péter újabb bejelentése sem ad választ a korábbi ellentmondásokra.
Szűcs Gábor már korábbi Facebook-bejegyzésében is élesen bírálta Magyar Pétert és Unger Annát, mert szerinte tudatosan azt a látszatot keltették, hogy a lefoglalt milliárdok Seszták Miklóshoz köthetők. Úgy véli, a történtek egy előre felépített politikai lejárató akcióra utalnak, amelynek célja a jobboldali közösség megbélyegzése volt. A politikus emiatt nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a miniszterelnököt:
Itt az ideje, első lépésként, bocsánatot kérni a megbélyegzett jobboldaltól!”
Szűcs szerint Magyar Péternek és Unger Annának egyaránt felelősséget kellene vállalnia a történtekért.
A Magyar Nemzet által ismertetett új információk tovább erősítik annak szükségességét, hogy tisztázzák a 6,5 milliárd forint eredetét és tulajdonosát.
Az egyre gyarapodó, más irányba mutató bizonyítékok ellenére Magyar Péter továbbra is ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy a megtalált 6,5 milliárd forint Seszták Miklósé.