Nyilvánosan kért bocsánatot Magyar Pétertől a kotongate ügyként elhíresült bejegyzése kapcsán az az orvos, akire egy emberként támadtak rá a tiszás kommentelők és az egészségügyi miniszter. Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa Magyar Péter miniszterelnökkel keveredett nyilvános vitába egy 27 évvel ezelőtti szexuális együttlét részleteiről. A doktornő elismerte, hogy hibázott, és hangsúlyozta: senkit nem akart megalázni vagy bántalmazni.

Magyar Péter az Országgyűlés keddi ülésén az esemény utáni tabletták kapcsán beszélt szexuális tapasztalatáról

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Az ügy mint oly sokszor, most is a miniszterelnök megnyilvánulásával kezdődött. A keddi parlamenti vitában az úgynevezett esemény utáni fogamzásgátló tabletták kapcsán Magyar Péter egy saját története osztott meg, hogy volt rá példa fiatal, 18 éves korában, hogy szükség lett volna erre a megoldásra, és szerinte nagyon sok magyar fiatalnak volt ilyen helyzete, amikor örült volna, hogyha egy ilyen aggodalmat, ilyen heteket el tudott volna kerülni.

A szakorvos Magyar Péter kedvenc fórumán kérdezett

Később Kuroli Enikő patológus és bőrgyógyász szakorvos egy, azóta már visszavont bejegyzésben szakmai véleményt fogalmazott meg a szexuális együttlét során elvárható felelős védekezésről, különösen a mostanság terjedő súlyos nemibetegségek, különösképpen a szifilisz kapcsán, amely ellen csak a gumióvszer véd hatásosan. Ugyanis kezd kialakulni egy olyan tévképzet sokakban, hogy elég csak a nem kívánt fogantatás ellen védekezni. Kuroli Enikő, a saját magánéletének intim részletével példálózó miniszterelnök közösségi oldalán, egy futballal kapcsolatos bejegyzés alatt arra kérdezett rá, hogy Magyar Péter használt-e óvszert az általa a parlamenti vitában említett, 27 évvel ezelőtti együttlét során.

Magyar Péter a kiszakadt óvszerrel takarózott

Magyar Péter élesen reagált a kérdésre. Kifogásolta, hogy egy praktizáló orvos nyilvánosan érdeklődik mások intim magánéletének részleteiről, és az orvosetikai szabályokat is szóba hozta. A miniszterelnök végül azt is elárulta, hogy az ominózus alkalommal használt óvszert, az azonban kiszakadt.

Nem gondolom, hogy ha a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa bárkivel kapcsolatban ilyen megnyilatkozást tesz, az összhangban lenne az orvosetikai szabályokkal. Azt sem gondolom, hogy akár az ország miniszterelnökét, akár mást nyilvánosan felkérdezhet egy praktizáló orvos arról, hogy egy 27 évvel ezelőtti szexuális együttlét során használt-e az illető óvszert. Nem gondolom, hogy rá tartozik, miért lett volna szükségünk 27 éve esemény utáni tablettára. De ha örömöt okoz a bukott maffiához közel álló doktornőnek a pontos információ, akkor elárulom, hogy az ominózus éjszakán használtam óvszert, de az kiszakadt. Gondolom, nem én vagyok az első, akivel ilyen történt…

– fogalmazott Magyar Péter azután, hogy maga tárta ország-világ elé korai szexuális tapasztalatait.