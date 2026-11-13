Magyar Péter Zelenszkijhez készül, a tiszás ügynökbotrányért a levéltár igazgatójával vitetik el a balhét

A péntek reggeli telefoninterjú fókuszában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) körül kialakult helyzet volt. Ismert, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor informatikai hiba történt, amely miatt összesen 164 egykori megfigyelt, köztük Lezsák Sándor neve került a besúgók listájára. A miniszterelnök elmondása alapján az aktanyilvánossággal egy harminchat éves mulasztást pótoltak, és bár a szándék helyes volt, a folyamat „kapott egy gellert”. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az ÁBTL nem a kormány alá tartozik, ugyanakkor „személyes véleménye” szerint a levéltár főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz nem maradhat a posztján, és ő maga sem akarja folytatni a munkát. Hozzátette: egy felelős vezető a hiba elhárításáig nem hagyhatja el „a süllyedő hajót”, de a probléma rendezése után távoznia kell.

Magyar Péter ezúttal nem a Parlamentben, hanem a Kossuth rádióban osztotta meg gondolatait (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter hamarosan Volodimir Zelenszkijjel találkozik

A kormányfő a következő hónapok külpolitikai és makrogazdasági terveit is ismertette. Közlése szerint november végén Kárpátalján találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Magyar Péter az idei évre 1,7–1,8 százalékos, jövő évre pedig 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, miközben a kormány 2027-re 3 százalékos inflációval tervez.

Intézkedéscsomag a nők védelmére és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása

A kabinet átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális csomagot indít a nők védelme érdekében, emellett a kormányfő bejelentése szerint haladéktalanul az Országgyűlés elé kerül az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról szóló javaslat is. A dokumentum a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó állami kötelezettségeket rögzíti.

Hatósági eljárások Lakiteleken és Székesfehérváron

Két kiemelt ügyben is eljárási cselekményeket hajtott végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal:

A NAV a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál végzett eljárási cselekményeket a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, valamint egy saját hatáskörben folytatott nyomozás részeként. A jelenleg is tartó vizsgálatok során korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat ellenőriztek az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatásban részesült.

A hatóság iratokat és adathordozókat foglalt le Székesfehérváron a Sóstói Stadion székházában, a Videoton labdarúgó-csapatának tavalyi megmentésével összefüggő, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozásban. Cser-Palkovics András polgármester alaptalannak nevezte a feljelentést, és jelezte az önkormányzat együttműködését, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat a városnak.

Regionális BKK és ezermilliárdos beruházási tervek

Magyar Péter közlése szerin jelentős közlekedési és lakhatási fejlesztések körvonalazódnak:

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. A cél Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezése, a társaságban pedig az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerezne.

Vitézy Dávid átfogó beruházási tervet vázolt fel, amely magában foglalja a megfizethető bérlakáspiac kialakítását, egy jövő év elején induló, több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási programot, valamint nagyszabású vasútfejlesztéseket. A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasúti közbeszerzést írhatnak ki, miközben a korábban akár egy évig húzódó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.

Mentelmi jog, útlevelek és egyetemi vizsgálat