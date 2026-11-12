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Magyar Péter

Magyar Péter elárulta, miről tárgyal Dublinban: az EU jövője is szóba kerül

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kétnapos program vár Magyar Péterre Dublinban, ahol az európai vezetők többek között a kontinens biztonságáról, versenyképességéről és a mesterséges intelligenciáról egyeztetnek. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy több kétoldalú találkozója lesz.
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Magyar Péterdublinprogram

Dublini programjáról közölt részleteket csütörtöki Facebook-videójában Magyar Péter miniszterelnök, aki az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján, pénteken pedig az EU-tagállamok állam- és kormányfőinek informális találkozóján vesz részt az ír fővárosban.

Magyar Péter
Dublini programjáról közölt részleteket Magyar Péter miniszterelnök.
Fotó: Mirkó István 

A kormányfő videójában jelezte, az EPC csúcstalálkozójára több mint ötven állam- és kormányfő érkezik, hogy az európai kontinens biztonságáról, versenyképességéről illetve annak hiányáról, valamint a megoldási javaslatokról tárgyaljon.

Pénteken az Európai Tanács informális ülésével folytatódik a megbeszélés, amelyen szóba kerül a biztonság, valamint „szőrmentén” a hétéves uniós költségvetés is.

Ezen kívül a mesterséges intelligenciával kapcsolatban kapunk és osztunk meg egymással információkat

– mondta Magyar Péter, hozzátéve, hogy ez a mesterséges intelligencia óriási lehetőség és egyben kihívás is, nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára. Ugyanakkor véleménye szerint ezen a téren „nagyon nagy lemaradásban vagyunk”.

A miniszterelnök közölte azt is, hogy a kétnapos program során több bilaterális találkozója lesz.

 

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