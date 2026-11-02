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Magyar Péter

Megszületett a döntés: őt támogatja a TISZA legfőbb ügyésznek

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Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását. A bejelentés azért is érdekes, mert a párt képviselőcsoportja néhány nappal ezelőtt még nem döntött arról, megszavazza-e a köztársasági elnök jelöltjét.
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Magyar Pétertiszaügyész

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a TISZA-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását. A döntés előzménye, hogy Baka András köztársasági elnök október közepén nevezte meg Fejes Pétert a posztra, miután az Országgyűlés korábban elutasította első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt.

Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a TISZA-frakció támogatja dr. Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását.
Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Fejes Péter korábban a Vas Megyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyetteseként dolgozott. A jelölés bejelentésekor Baka András úgy fogalmazott, hogy szakmailag és erkölcsileg is alkalmasnak tartja az ügyészség megújítására.

Néhány nappal ezelőtt még bizonytalan volt a támogatás

A TISZA-frakció álláspontja azért is figyelemre méltó, mert október 29-én még nem tudtak egyértelmű választ adni arra, támogatják-e Fejes Péter jelölését. A Telex akkor megkereste a képviselőcsoportot, amely azt közölte, hogy még nem hoztak döntést az ügyben.

Az Országgyűlés várhatóan november 3-án, kedden szavaz a legfőbb ügyész személyéről. 

A legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg, a képviselők kétharmadának támogatásával.

Baka András második jelöltje Fejes Péter

Baka András köztársasági elnök október 12-én jelentette be, hogy Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek, miután az Országgyűlés korábban elutasította első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt.

Fejes Péter jelentős ügyészi tapasztalattal rendelkezik: 39 évet töltött az ügyészi szervezetben, pályafutása során többek között ügyészként, főügyészként, szóvivőként és fellebbviteli ügyészként is dolgozott. Korábban a Vas Megyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyettese volt, emellett az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktatott.

A jelölés bejelentésekor Fejes Péter ismertette elképzeléseit is. Mint fogalmazott, programjának alappillérei a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, valamint a szakmaiság, az időszerűség és a politikamentesség érvényre juttatása az ügyintézésben.

 

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