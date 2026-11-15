Ilyet nem csinált a választások óta a Tisza-frakció, sűrű hete lesz Magyar Péternek

Magyar Péter hozzátette Facebook-bejegyzésében, a héten kezdi tárgyalni az Országgyűlés az" igazságosság és a fejlődés költségvetését", majd szerdán fontos döntéseket hoz a kormány.

Magyar Péternek sűrű hete lesz - Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter bejelentett egy kihelyezett frakcióülést is

Közlése szerint a Tisza-frakció csütörtökön és pénteken a választások óta először kihelyezett ülést tart.

Sűrű hét volt és hasonló következik, haladunk előre a működő és emberséges Magyarország felé

- zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy élesen bírálta a Tisza-kormány elmúlt fél évét és a Seszták-ügy körüli hatósági eljárásokat a Fidesz politikusa, aki szerint a miniszterelnök célja az ellenzék felszámolása. Deutsch Tamás videóüzenetében politikai leszámolással vádolta Magyar Pétert, és kijelentette: a Fideszt nem lehet megfélemlíteni, a megtalált milliárdok ügyében pedig egyértelmű bizonyítékokat követelnek.