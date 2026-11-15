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Magyar Péter

Ilyet nem csinált a választások óta a Tisza-frakció, sűrű hete lesz Magyar Péternek

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Fontos hét következik, hétfőn kivételesen reggel kilenckor kezd ülésezni a parlament, lesz miről beszélni. "Nézzünk bele együtt a széteső maffia szemébe" - fogalmazott Magyar Péter vasárnap kora este, írországi látogatása végén a Facebook-oldalán.
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Magyar PéterTisza-frakciókormányülés

Magyar Péter hozzátette Facebook-bejegyzésében, a héten kezdi tárgyalni az Országgyűlés az" igazságosság és a fejlődés költségvetését", majd szerdán fontos döntéseket hoz a kormány.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.11.09.Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péternek sűrű hete lesz - Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter bejelentett egy kihelyezett frakcióülést is

Közlése szerint a Tisza-frakció csütörtökön és pénteken a választások óta először kihelyezett ülést tart.

Sűrű hét volt és hasonló következik, haladunk előre a működő és emberséges Magyarország felé

 - zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy élesen bírálta a Tisza-kormány elmúlt fél évét és a Seszták-ügy körüli hatósági eljárásokat a Fidesz politikusa, aki szerint a miniszterelnök célja az ellenzék felszámolása. Deutsch Tamás videóüzenetében politikai leszámolással vádolta Magyar Pétert, és kijelentette: a Fideszt nem lehet megfélemlíteni, a megtalált milliárdok ügyében pedig egyértelmű bizonyítékokat követelnek.

 

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