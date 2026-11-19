A miniszterelnök csütörtökön bejelentette, Siófokon tart kihelyezett ülést a Tisza Párt parlamenti frakciója a kormány tagjaival csütörtökön és pénteken. Magyar Péter Bujdosó Andrea frakcióvezetővel és Schummer Orsolya frakcióvezető-helyettessel a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztató.
Magyar Péter miniszterelnök Bujdosó Andrea frakcióvezetővel és Schummer Orsolya frakcióvezető-helyettessel a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a tanácskozás célja, hogy levonják az eltelt időszak tanulságait, megbeszéljék a következő hetek, illetve a következő félév közös munkáját.
Magyar Péter: Siófokon tart kihelyezett ülést a Tisza-frakció
A szakterületek és a 141 fős frakció tagjai arról is egyeztetnek, hogyan tudnak még hatékonyabbak, még kiegyensúlyozottabbak lenni - tette hozzá Magyar Péter, megjegyezve, a képviselőcsoport és a kormány közötti együttműködés "hiba nélküli".