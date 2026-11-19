Magyar Péter miniszterelnök Bujdosó Andrea frakcióvezetővel és Schummer Orsolya frakcióvezető-helyettessel a Déli pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a tanácskozás célja, hogy levonják az eltelt időszak tanulságait, megbeszéljék a következő hetek, illetve a következő félév közös munkáját.

Magyar Péter: Siófokon tart kihelyezett ülést a Tisza-frakció / Fotó: Mediaworks

Magyar Péter: Siófokon tart kihelyezett ülést a Tisza-frakció

A szakterületek és a 141 fős frakció tagjai arról is egyeztetnek, hogyan tudnak még hatékonyabbak, még kiegyensúlyozottabbak lenni - tette hozzá Magyar Péter, megjegyezve, a képviselőcsoport és a kormány közötti együttműködés "hiba nélküli".