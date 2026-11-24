A Fidesz arra szólította fel Magyar Pétert, hogy ukrajnai látogatása során tegye egyértelművé Magyarország álláspontját az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban – közölte kedden a párt.

Magyar Péter ukrajnai látogatása során Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal (A képen: Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter Belgiumban 2026. október 16-án)

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A Fidesz szerint a miniszterelnöknek világossá kell tennie, hogy Magyarország egyik fél oldalán sem kíván részt venni az orosz–ukrán háborúban, és továbbra is a béke és a semlegesség pártján áll.

Magyar Péter ukrajnai látogatása kapcsán a háború finanszírozására is kitért a Fidesz

A párt arra is felszólította a kormányfőt, hogy tegye egyértelművé: Magyarország nem fordít magyar közpénzeket a háború finanszírozására.

A Fidesz közleményében azt is szorgalmazta, hogy Magyarország Szlovákiához és Csehországhoz hasonlóan ne vegyen részt az Ukrajna háborús finanszírozását szolgáló, 45 milliárd eurós hitel felvételében.

A párt hangsúlyozta, hogy a magyarok érdeke Magyarországon és Kárpátalján egyaránt a béke, és arra szólította fel Magyar Pétert, hogy látogatása során a magyarok érdekeit képviselje.