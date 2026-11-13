Varga Judit meghallgatása után ügyészségi bejelentést tettek Magyar Péter ügyében

A Magyar Nemzet beszámolója szerint ifj. Tényi István Magyar Péterrel kapcsolatban tett bejelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnél. A lap azt írta, hogy a beadvány zsarolás és kapcsolati erőszak lehetőségének vizsgálatát kezdeményezheti Varga Judit parlamenti meghallgatásán elhangzott kijelentései alapján.

Magyar Péterrel kapcsolatban bejelentés érkezhetett az ügyészséghez. Fotó: Hatlaczki Balázs

A Magyar Nemzet által ismertetett dokumentum állítólag sajtóhírekre, a volt igazságügyi miniszter meghallgatására, valamint ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász értékelésére hivatkozik. Ifj. Tényi István azt kéri az ügyészségtől, hogy értékelje a nyilvánosságra került információkat, és szükség esetén tegye meg a hatáskörébe tartozó intézkedéseket – állítja a lap.

Magyar Péterrel kapcsolatos állításokat vizsgálhatnának

Varga Judit a parlamenti bizottság előtt azt mondta, hogy volt férje egy titokban készített hangfelvételt használhatott fel vele szemben. Elmondása szerint Magyar Péter közel másfél éven keresztül gyakorolhatott rá nyomást, valamint büntetőfeljelentéssel és börtönnel fenyegethette.

A bejelentő álláspontja szerint azt is indokolt lehetne tisztázni, hogy az állítólagos nyomásgyakorlás befolyásolhatta-e a válással, a vagyonjogi kérdésekkel vagy a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos megállapodásokat.

Ifjabb Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a meghallgatáson ismertetett események bizonyíthatók lennének, azok személyiségi jogi vagy büntetőjogi következményeket is felvethetnének.