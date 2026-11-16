„Ideje menni!” – Magyar Péter kommentben üzent az ÁSZ elnökének, akit a parlamentben végig sem hallgatott

Magyar Péter Windisch László távozását sürgette, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke hétfőn felszólalt a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában. A miniszterelnök a 444 Facebook-bejegyzése alatt reagált a számvevőszéki elnök felszólalására, mindössze annyit írva: „It's time to go”, vagyis „Ideje menni”. Windisch nem a kormány beosztottja, hanem egy független ellenőrző intézmény vezetője.

Magyar Péter a hétfői parlamenti ülés után ismét Windisch László távozását sürgette (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter ismét egy független intézmény vezetőjének távozását sürgeti

Windisch László a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot értékelve elmondta, hogy az Állami Számvevőszék elvégezte a tervezet vizsgálatát, és az előirányzatokat összességében számításokkal megalapozottnak találta. Felszólalásában kitért a pártfinanszírozási ellenőrzésekre is, miután Magyar Péter korábban a parlamentben a Fidesz kampányának tiltott finanszírozásáról beszélt. Az ÁSZ elnöke jelezte, hogy a választásokhoz kapcsolódó vizsgálatok törvényes határidőn belül zajlanak, és az adatgyűjtést már megkezdték. Windisch azt is hangsúlyozta, hogy a számvevőszék valamennyi érintett párt elszámolását ellenőrzi.

Vizsgáljuk azt is, ha valamely párt esetleg egy teljes kampányfilm összegét kifelejtené az elszámolásból”

– fogalmazott, vélhetően a Tisza Párthoz kötődő Tavaszi szél című filmre utalva.

Beszédét egyértelmű üzenettel zárta:

Először tájékozódunk, lefolytatjuk a vizsgálatot, és csak utána hozzuk meg az ítéletet, ahogy az egy demokráciában, rendes jogállamban természetes.”

Nem sokkal később Magyar Péter már a közösségi médiában üzent az ÁSZ elnökének, ismét egyértelművé téve, hogy Windisch távozását szeretné.

Az Állami Számvevőszék nem a kormány alárendeltje

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely ellenőrzési tevékenysége során

minden más szervezettől független.

Az intézmény elnökét nem a miniszterelnök nevezi ki, és nem is ő jogosult egy személyes vagy politikai konfliktus miatt leváltani, Windisch László megbízatásának megszüntetésére kizárólag a törvényben meghatározott feltételek mellett kerülhet sor. Magyar Péter azonban nem először tesz olyan kijelentéseket és fogalmaz meg üzeneteket, amelyek valójában nem az ő hatáskörébe tartoznak: korábban több állami intézmény vezetőjének távozását követelte.

A független intézményvezetőkre nehezedő politikai nyomás miatt júniusban szimpátiatüntetést is szerveztek, amelyen Windisch László mellett más közjogi méltóságok és tisztségviselők mellett is kiálltak.

A mostani üzenet így ismét felveti a kérdést, hogy a kormányfő nem próbál-e politikai nyomást gyakorolni egy olyan intézmény vezetőjére, amelynek éppen a kormánytól független ellenőrzés a feladata.

Az intézményi függetlenség éppen akkor ér valamit, amikor az ellenőrző szerv vezetője ellentmond a miniszterelnöknek. Ha erre távozási felszólítás a válasz, azzal Magyar Péter a saját hatalomfelfogásáról állít ki bizonyítványt.

– írta a történtek kapcsán Deák Dániel.