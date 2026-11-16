„Ideje menni!” – Magyar Péter kommentben üzent az ÁSZ elnökének, akit a parlamentben végig sem hallgatott

Magyar Péter Windisch László távozását sürgette, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke hétfőn felszólalt a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában. A miniszterelnök a 444 Facebook-bejegyzése alatt reagált a számvevőszéki elnök felszólalására, mindössze annyit írva: „It's time to go”, vagyis „Ideje menni”. Windisch nem a kormány beosztottja, hanem egy független ellenőrző intézmény vezetője.
Magyar Péter ismét egy független intézmény vezetőjének távozását sürgeti
Windisch László a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot értékelve elmondta, hogy az Állami Számvevőszék elvégezte a tervezet vizsgálatát, és az előirányzatokat összességében számításokkal megalapozottnak találta. Felszólalásában kitért a pártfinanszírozási ellenőrzésekre is, miután Magyar Péter korábban a parlamentben a Fidesz kampányának tiltott finanszírozásáról beszélt. Az ÁSZ elnöke jelezte, hogy a választásokhoz kapcsolódó vizsgálatok törvényes határidőn belül zajlanak, és az adatgyűjtést már megkezdték. Windisch azt is hangsúlyozta, hogy a számvevőszék valamennyi érintett párt elszámolását ellenőrzi.
Vizsgáljuk azt is, ha valamely párt esetleg egy teljes kampányfilm összegét kifelejtené az elszámolásból”
– fogalmazott, vélhetően a Tisza Párthoz kötődő Tavaszi szél című filmre utalva.
Beszédét egyértelmű üzenettel zárta:
Először tájékozódunk, lefolytatjuk a vizsgálatot, és csak utána hozzuk meg az ítéletet, ahogy az egy demokráciában, rendes jogállamban természetes.”
Nem sokkal később Magyar Péter már a közösségi médiában üzent az ÁSZ elnökének, ismét egyértelművé téve, hogy Windisch távozását szeretné.
Az Állami Számvevőszék nem a kormány alárendeltje
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely ellenőrzési tevékenysége során
minden más szervezettől független.
Az intézmény elnökét nem a miniszterelnök nevezi ki, és nem is ő jogosult egy személyes vagy politikai konfliktus miatt leváltani, Windisch László megbízatásának megszüntetésére kizárólag a törvényben meghatározott feltételek mellett kerülhet sor. Magyar Péter azonban nem először tesz olyan kijelentéseket és fogalmaz meg üzeneteket, amelyek valójában nem az ő hatáskörébe tartoznak: korábban több állami intézmény vezetőjének távozását követelte.
A független intézményvezetőkre nehezedő politikai nyomás miatt júniusban szimpátiatüntetést is szerveztek, amelyen Windisch László mellett más közjogi méltóságok és tisztségviselők mellett is kiálltak.
A mostani üzenet így ismét felveti a kérdést, hogy a kormányfő nem próbál-e politikai nyomást gyakorolni egy olyan intézmény vezetőjére, amelynek éppen a kormánytól független ellenőrzés a feladata.
Az intézményi függetlenség éppen akkor ér valamit, amikor az ellenőrző szerv vezetője ellentmond a miniszterelnöknek. Ha erre távozási felszólítás a válasz, azzal Magyar Péter a saját hatalomfelfogásáról állít ki bizonyítványt.
– írta a történtek kapcsán Deák Dániel.
A múlt héten Varga Judittal is nyilvánosan üzengetett Magyar Péter
Az elemző ugyanakkor egy másik nézőpontra is felhívta a figyelmet Facebook-bejegyzésében:
Van ennek egy személyes szála is: Windisch László Varga Judit párja. Annak a Varga Juditnak, aki a múlt héten a gyerektartás körüli nyilvános vitában is kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Pétert
– emlékeztetett.
Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter és volt felesége között a múlt héten alakult ki éles nyilvános konfliktus. Varga Judit szerdán az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága előtt tett vallomást, amelyben súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjéről. Elmondása szerint Magyar Péter több mint egy éven keresztül zsarolta a róla titokban készített hangfelvétellel, amelyet később politikai célokra használt fel.
A meghallgatást követően a két volt házastárs között a közösségi médiában is üzengetés kezdődött. Magyar Péter a gyermekek után fizetett tartásdíjról tett állításokat, amelyekre Varga Judit mindössze annyit válaszolt:
nem hinném…”.
A hétfői történtek után ismét összekapcsolódott a személyes és a politikai konfliktus: a miniszterelnök ezúttal volt felesége jelenlegi párjának üzente meg, hogy ideje távoznia. Az ügyben azonban nem csupán a személyes viszony a lényeges, hanem az is, hogy egy alkotmányosan független ellenőrző szerv vezetőjét éri nyilvános politikai nyomás. Ez ismét felveti a kérdést, hol húzódik a határ a politikai kritika és az intézményi függetlenséget veszélyeztető, önkényes nyomásgyakorlás között.