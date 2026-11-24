Magyar Péter miniszterelnök kedden Kárpátaljára utazik, ahol tárgyalásokat folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és találkozik a magyar közösség vezetőivel is. A kormányfő Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy Orbán Anita miniszter asszonnyal több magyar intézményt is meglátogatnak.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij Belgiumban 2026. október 16-án - Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába.

A látogatás során a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről és az őket érintő kérdésekről is egyeztethetnek.

Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, Magyar Péter júniusban történelmi áttörésként mutatta be a magyar-ukrán megállapodást.

Nem először jár Magyar Péter Ukrajnában

A miniszterelnök korábban, 2024-ben még európai parlamenti képviselőként járt Ukrajnában, most azonban kormányfőként tesz látogatást a szomszédos országban.