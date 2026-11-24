– Kedves Volodimir! Köszönjük az együtt töltött napot! – mondta Magyar Péter a közös beregszászi sajtótájékoztatójukon Volodimir Zelenszkijnek, a kárpátaljai látogatása estéjén. Történelmi nap a mai, lehetőség az újrakezdésre – tette hozzá. Közös érdek, hogy a két ország közeledjen egymáshoz. Meg kell állítani a két ország közötti viszony felesleges eszkalációját – fejtette ki.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij Fotó: Facebook/Péter Magyar

Magyar Péter: Jöhet az ukrán kukorica Magyarországra

A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy megnyitják a magyar piacot az ukrán kukorica előtt, mert ezt kérték tőlük a magyar agrárgazdaság szereplői. Beszélt arról, hogy fejleszteni kell a két ország közötti vasúti kapcsolatokat, a határátkelőket, a vállalatok közötti kapcsolatokat. Folytatják Ukrajna humanitárius támogatását.

Magyar Péter bejelentette, azt kérte az ukrán elnöktől, hogy gyorsítsák fel a kisebbségvédelmi csomag végrehajtását, 2027 év vége helyett már a jövő év közepére. Természetesnek nevezte, hogy a magyarok Kárpátalján egymás között használhassák a saját nyelvüket, és saját szimbólumaikat. Úgy vélte, hogy munkácsi várból ledöntött turult is vissza kell állítani. Elmondta, hogy röplabdáztak is az ukrán elnökkel és a magyar diákokkal a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij röplabdáznak Forrás: Facebook

Zelenszkij semmit nem ígért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezek közül egyiket sem ígérte meg. Azt állította, hogy Ukrajna tiszteletben tartja a nemzeti kisebbségek jogait. Szerinte Magyarország komoly sikerek ért el a kormányváltás óta. Putyinnal barátkozni nem vezet sehova – jelentette ki. Fontosnak nevezte, hogy Magyarország támogatja közeledésüket az Európai Unióhoz. – Köszönjük Péter a látogatást, dicsőség Ukrajnának! – jegyezte meg Zelenszkij.

A magyar miniszterelnöktől azt kérdezték, hogy Magyarország támogatja-e Ukrajna pénzügyi támogatását, illetve, hogy mihamarabb csatlakozzon az ország az Európai Unióhoz. Magyar Péter szerint Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy pénzügyileg támogassa Ukrajnát, szerinte az volt a jó megoldás, amit Orbán Viktor, akkori magyar, Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák miniszterelnök tavaly kiharcolt, amikor ez a három ország kimaradhatott a 90 milliárd eurós uniós hitelből. Állítása szerint nincs olyan, hogy gyorsított uniós csatlakozás, az Magyarországnak is hosszú évekig tartott. Zelenszkij szerint az ukrán uniós csatlakozás hamarabb sikerülni fog, mint ahogy azt "Péter" gondolja.