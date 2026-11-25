Magyar Péter kedden Kárpátaljára látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalásokat. A két politikus az ungvári Kálvária-temetőben közösen rótta le kegyeletét az orosz–ukrán háborúban elesett katonák emléke előtt, majd a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban a magyar diákokkal röplabdáztak. Rétvári Bence közösségi oldalán reagált a történtekre.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a háborúban elesett katonák előtti tiszteletadást követően a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákjaival röplabdázott (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Rétvári Bence szerint Magyar Péter szereplése rombolja az együttérzés hitelességét

A KDNP frakcióvezetője bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Ukrajna háborúban áll, a fronton pedig nap mint nap emberek veszítik életüket, köztük kárpátaljai magyarok is.

A politikus felidézte, hogy néhány héttel ezelőtt maga is Kárpátalján járt, így tisztában van azzal, hogy a háború ellenére sem áll meg az élet: az emberek dolgoznak, tanulnak, színházba járnak és sportolnak. Rétvári Bence azonban hangsúlyozta, hogy két ország vezetőjének találkozójától egészen mást vár.

A háborús helyzet komolyságát és az együttérzés hitelességét rombolja, ha a temető után a röpipályára mennek”

– fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.

Az előre bekészített tornacipőkre is felhívta a figyelmet

Rétvári Bence szerint a röplabdázáshoz előkészített tornacipők arra utalnak, hogy

a két politikus szereplése nem spontán alakult, hanem előre megtervezték a jeleneteket.

A frakcióvezető úgy értékelte, hogy a temetőben az emberi tragédiák bemutatására helyezték a hangsúlyt, majd ezt egy könnyedebb, feszültségoldó jelenet követte, amelyben a két politikus diákokkal röplabdázott.

Rétvári Bence hozzátette, hogy bár ez a fajta politikai kommunikáció sokaknak tetszhet, mások számára a háború árnyékában történő jópofáskodás már átlépi az ízlés és a kegyelet határát.

Túl lett tolva az abszolút filmszínház!”

– zárta bejegyzését a KDNP frakcióvezetője.