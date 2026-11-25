Magyar Péter kedden Kárpátaljára látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalásokat, és hétmilliárd forint értékű humanitárius segélyt jelentett be Ukrajna számára. A Fidesz már a találkozó előtt felszólította a miniszterelnököt, hogy tegye egyértelművé Magyarország álláspontját a háború finanszírozásával kapcsolatban. Az ellenzéki párt szerdán újabb közleményben reagált a kormányfő ukrajnai látogatására.

Magyar Péter kárpátaljai látogatásával kapcsolatban Ukrajna finanszírozásáról és uniós csatlakozásáról is egyértelmű válaszokat vár a Fidesz (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

A Fidesz szerint Magyar Péter nem adott egyenes válaszokat Kárpátalján

Az ellenzéki párt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta:

a magyar emberek arra vártak választ, hogy a Tisza-kormány részt vesz-e Ukrajna finanszírozásában, ezen belül beszáll-e a „45 milliárd eurós ukrán hitel finanszírozásába”.

Ez a Fidesz szerint súlyos terhet róna a magyarokra. A párt azt is számonkérte a kormányfőn, hogy nem tisztázta, kormánya „a semlegesség pártján marad-e vagy igazodik Brüsszel elvárásaihoz”, illetve hozzájárul-e Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez.

A Fidesz szerint a kormányfő Kárpátalján

már nem volt olyan nagylegény, mint egy nappal korábban Pozsonyban, amikor a szlovák és a cseh miniszterelnök mögé bújhatott”.

Magyar Péter a Volodimir Zelenszkijjel tartott közös beregszászi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy pénzügyileg támogassa Ukrajnát, és kedvező megoldásnak nevezte a korábbi megállapodást, amelynek értelmében Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradhatott a 90 milliárd eurós uniós hitelből. Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy nincs gyorsított csatlakozás.