Kínos diplomáciai pofon: Magyarország kimaradt, Magyar Péter inkább sört csapolt

Komoly diplomáciai viták zajlottak a dublini csúcstalálkozón, miközben Magyar Péter egy sörcsapolásról készült videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Az európai vezetők között ugyanis nem alakult ki azonnali egyetértés arról, kik képviseljék Európát az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. A németek a német–francia–brit együttműködés mellett érveltek, Kaja Kallas az uniós intézmények szerepét hangsúlyozta, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig a párhuzamos diplomáciai kezdeményezéseket bírálta. Bár valamennyi fél a közös európai fellépés fontosságát hangoztatta, már a képviselet kérdésében is komoly nézeteltérések alakultak ki. Magyarország viszont kimaradt a tárgyalásból.

Hiába a sörcsapolós videó, Magyarország miniszterelnöke nem rúghatott labdába a dublini csúcstalákozón (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

Magyarország kimaradt, Lengyelország viszont helyet kapott a tárgyalócsapatban

Magyar Péter tájékoztatása szerint végül egyhangú döntés született arról, hogy az uniós intézmények vezetői mellett öt ország képviselje Európát az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon:

Lengyelország,

Olaszország,

Egyesült Királyság,

Németország,

Franciaország.

A felsorolásból azonban egy ország feltűnően hiányzik: Magyarország.

A megállapodás értelmében hazánk nem kapott önálló helyet a tárgyalócsapatban, miközben például Lengyelország igen. Ráadásul az egyhangú döntésről szóló bejelentés alapján maga Magyar Péter is támogatta ezt a felállást.