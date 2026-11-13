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Kínos diplomáciai pofon: Magyarország kimaradt, Magyar Péter inkább sört csapolt

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Miközben Magyar Péter miniszterelnök egy dublini sörcsapolásról tett közzé videót, az európai vezetők arról egyeztettek, kik képviseljék Európát az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. A végül elfogadott ötországos felállásban Magyarország nem kapott helyet, noha a döntés a magyar kormányfő tájékoztatása szerint egyhangúlag született.
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magyarországorbán viktorlengyelországdeák dánieldublinMagyar Péter

Komoly diplomáciai viták zajlottak a dublini csúcstalálkozón, miközben Magyar Péter egy sörcsapolásról készült videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Az európai vezetők között ugyanis nem alakult ki azonnali egyetértés arról, kik képviseljék Európát az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. A németek a német–francia–brit együttműködés mellett érveltek, Kaja Kallas az uniós intézmények szerepét hangsúlyozta, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig a párhuzamos diplomáciai kezdeményezéseket bírálta. Bár valamennyi fél a közös európai fellépés fontosságát hangoztatta, már a képviselet kérdésében is komoly nézeteltérések alakultak ki. Magyarország viszont kimaradt a tárgyalásból.

Magyarország
Hiába a sörcsapolós videó, Magyarország miniszterelnöke nem rúghatott labdába a dublini csúcstalákozón (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

Magyarország kimaradt, Lengyelország viszont helyet kapott a tárgyalócsapatban

Magyar Péter tájékoztatása szerint végül egyhangú döntés született arról, hogy az uniós intézmények vezetői mellett öt ország képviselje Európát az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon:

  • Lengyelország,
  • Olaszország,
  • Egyesült Királyság,
  • Németország,
  • Franciaország.

A felsorolásból azonban egy ország feltűnően hiányzik: Magyarország.

A megállapodás értelmében hazánk nem kapott önálló helyet a tárgyalócsapatban, miközben például Lengyelország igen. Ráadásul az egyhangú döntésről szóló bejelentés alapján maga Magyar Péter is támogatta ezt a felállást.

Deák Dániel politikai elemző Facebook-bejegyzésében súlyos diplomáciai visszalépésként értékelte a történteket, hangsúlyozva, hogy Magyarország önálló szerepe ebben a tárgyalási konstrukcióban jelentéktelenné zsugorodott.

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Orbán Viktor idején még Budapest lehetett volna az amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszíne

A mostani helyzet különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt Magyarország egészen más diplomáciai szerepre kapott lehetőséget.

2025 októberében Donald Trump amerikai elnök Budapestet javasolta a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett csúcstalálkozó helyszínéül. Az orosz fél elfogadta a javaslatot, Trump pedig nyilvánosan Orbán Viktor személyét is kiemelte a helyszínválasztás indokai között.

Bár a találkozót végül lefújták, a tervezett csúcstalálkozó ténye azt mutatta, hogy az amerikai és az orosz vezetés egyaránt elfogadható helyszínnek tekintette az Orbán vezette Magyarországot egy kiemelt jelentőségű diplomáciai egyeztetéshez.

Ehhez képest a mostani dublini megállapodásban Magyarország már nem szerepel az önálló európai képviseletet kapó országok között. A magyar miniszterelnök pedig maga számolt be arról a döntésről, amelynek értelmében öt másik ország vehet részt a tárgyalásokon.

A két helyzet közötti különbségre Deák Dániel is felhívta a figyelmet, bejegyzését pedig beszédes mondatokkal zárta:

Sörcsapolós videó készült. Önálló magyar hely a tárgyalócsapatban nincs.”

Miközben tehát korábban Budapest egy amerikai–orosz csúcstalálkozó lehetséges helyszíneként került a nemzetközi diplomácia középpontjába, most Magyarország az európai tárgyalócsapatból is kimaradt. A dublini sörcsapolásról készült videó így különösen éles kontrasztot mutat a magyar diplomácia tényleges szerepéről szóló kérdésekkel.

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