Kínos diplomáciai pofon: Magyarország kimaradt, Magyar Péter inkább sört csapolt

Komoly diplomáciai viták zajlottak a dublini csúcstalálkozón, miközben Magyar Péter egy sörcsapolásról készült videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Az európai vezetők között ugyanis nem alakult ki azonnali egyetértés arról, kik képviseljék Európát az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. A németek a német–francia–brit együttműködés mellett érveltek, Kaja Kallas az uniós intézmények szerepét hangsúlyozta, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig a párhuzamos diplomáciai kezdeményezéseket bírálta. Bár valamennyi fél a közös európai fellépés fontosságát hangoztatta, már a képviselet kérdésében is komoly nézeteltérések alakultak ki. Magyarország viszont kimaradt a tárgyalásból.
Magyarország kimaradt, Lengyelország viszont helyet kapott a tárgyalócsapatban
Magyar Péter tájékoztatása szerint végül egyhangú döntés született arról, hogy az uniós intézmények vezetői mellett öt ország képviselje Európát az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon:
- Lengyelország,
- Olaszország,
- Egyesült Királyság,
- Németország,
- Franciaország.
A felsorolásból azonban egy ország feltűnően hiányzik: Magyarország.
A megállapodás értelmében hazánk nem kapott önálló helyet a tárgyalócsapatban, miközben például Lengyelország igen. Ráadásul az egyhangú döntésről szóló bejelentés alapján maga Magyar Péter is támogatta ezt a felállást.
Deák Dániel politikai elemző Facebook-bejegyzésében súlyos diplomáciai visszalépésként értékelte a történteket, hangsúlyozva, hogy Magyarország önálló szerepe ebben a tárgyalási konstrukcióban jelentéktelenné zsugorodott.
Orbán Viktor idején még Budapest lehetett volna az amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszíne
A mostani helyzet különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt Magyarország egészen más diplomáciai szerepre kapott lehetőséget.
2025 októberében Donald Trump amerikai elnök Budapestet javasolta a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett csúcstalálkozó helyszínéül. Az orosz fél elfogadta a javaslatot, Trump pedig nyilvánosan Orbán Viktor személyét is kiemelte a helyszínválasztás indokai között.
Bár a találkozót végül lefújták, a tervezett csúcstalálkozó ténye azt mutatta, hogy az amerikai és az orosz vezetés egyaránt elfogadható helyszínnek tekintette az Orbán vezette Magyarországot egy kiemelt jelentőségű diplomáciai egyeztetéshez.
Ehhez képest a mostani dublini megállapodásban Magyarország már nem szerepel az önálló európai képviseletet kapó országok között. A magyar miniszterelnök pedig maga számolt be arról a döntésről, amelynek értelmében öt másik ország vehet részt a tárgyalásokon.
A két helyzet közötti különbségre Deák Dániel is felhívta a figyelmet, bejegyzését pedig beszédes mondatokkal zárta:
Sörcsapolós videó készült. Önálló magyar hely a tárgyalócsapatban nincs.”
Miközben tehát korábban Budapest egy amerikai–orosz csúcstalálkozó lehetséges helyszíneként került a nemzetközi diplomácia középpontjába, most Magyarország az európai tárgyalócsapatból is kimaradt. A dublini sörcsapolásról készült videó így különösen éles kontrasztot mutat a magyar diplomácia tényleges szerepéről szóló kérdésekkel.