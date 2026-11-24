Pócs János, Panyi Miklós és Hegedűs Barbara közös sajtótájékoztatón ismertette a Martinka-ügy legújabb fejleményeit. Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a fideszes politikusok hónapok óta válaszokat várnak Magyar Pétertől és Bódis Krisztától a gyermekotthonból elszökött 11 éves kisfiúval 2025-ben készített interjú körülményeivel kapcsolatban.
Magyar Péter és Bódis Kriszta meghallgatását követelik a Martinka-ügy kapcsán
Pócs János a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
nem hagyják, hogy Magyar Péter érintettsége miatt lezárják az ügyet, ezért további bizonyítékokat kívánnak az ügyészség rendelkezésére bocsátani. A fideszes országgyűlési képviselő Magyar Péter és Bódis Kriszta meghallgatását is kezdeményezi.
A politikusok már korábban is több olyan körülményre hívták fel a figyelmet, amelyek álláspontjuk szerint bűncselekmény gyanúját vethetik fel a kiskorú gyermekkel készített interjú ügyében. Panyi Miklós felidézte, hogy négy és fél hónappal ezelőtt tettek feljelentést az ügy kivizsgálása érdekében. A rendőrség azonban elutasította a feljelentést, majd az ügyészség is elutasította az ezzel szemben benyújtott panaszukat.
A képviselő kifogásolta, hogy a hatóságok számos fontos körülményt nem vizsgáltak meg kellő alapossággal. Ezek közé sorolta az ügyben érintett személyek körét, a gyermek szállodai tartózkodásának körülményeit, valamint az egyhetes pszichiátriai kezelésének előzményeit.
Panyi Miklós közölte: az elmúlt időszakban számos új információ került nyilvánosságra, amelyeket a Legfőbb Ügyészség rendelkezésére bocsátanak. Emellett levélben is felhívják a legfőbb ügyész figyelmét az ügy súlyára.
Négy súlyos körülmény kivizsgálását sürgetik
Panyi Miklós négy pontban foglalta össze azokat az állításokat és gyanúkat, amelyek kivizsgálását indokoltnak tartják:
- Az akcióban büntetett előéletű személyek is részt vehettek.
- A történtek egy tudatosan megszervezett akció részét képezhették.
- Felmerülhet a hatóságok szándékos félrevezetésének gyanúja.
- Az akcióban részt vevők valamilyen ellenszolgáltatásban részesülhettek.
A fideszes képviselő súlyosnak nevezte, hogy a hatóságok álláspontja szerint nem vizsgálták ki megfelelően ezeket a körülményeket. Panyi Miklós az eljárás során történő külső befolyásolás lehetőségét is felvetette. A politikus hangsúlyozta: követelik a nyomozás elrendelését, valamint valamennyi érintett szerepének tisztázását.
Hegedűs Barbara: a gyermek is megérdemli az igazságszolgáltatást
Hegedűs Barbara hangsúlyozta, hogy bíznak a pártatlan igazságszolgáltatásban, a magyar társadalom pedig megérdemli, hogy tisztán lássa az ügy valamennyi részletét.
A képviselő szerint a történtek áldozata a 11 éves kisfiú, akinek szintén joga van az igazságszolgáltatáshoz. Hegedűs Barbara felidézte azokat az aggasztó információkat, amelyek szerint a gyermeket napokon keresztül a gyámja beleegyezése nélkül tartották egy szállodában, majd videófelvételt készítettek vele, amelyet ugyancsak a gyám engedélye nélkül hoztak nyilvánosságra. A kisfiú ezt követően visszakerült a gyermekotthonba, majd pszichiátriai kezelésre szorult.
A fideszes politikus arra is kitért, hogy több alkalommal kérdezte Bódis Krisztát a történtekről, azonban mindeddig nem kapott választ, annak ellenére, hogy a kormánybiztos a gyermekügyekért is felelős.