Pócs János, Panyi Miklós és Hegedűs Barbara közös sajtótájékoztatón ismertette a Martinka-ügy legújabb fejleményeit. Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a fideszes politikusok hónapok óta válaszokat várnak Magyar Pétertől és Bódis Krisztától a gyermekotthonból elszökött 11 éves kisfiúval 2025-ben készített interjú körülményeivel kapcsolatban.

Panyi Miklós, Pócs János és Hegedűs Barbara a Martinka-ügy kivizsgálását sürgeti (Forrás: Facebook/Panyi Miklós)

Magyar Péter és Bódis Kriszta meghallgatását követelik a Martinka-ügy kapcsán

Pócs János a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

nem hagyják, hogy Magyar Péter érintettsége miatt lezárják az ügyet, ezért további bizonyítékokat kívánnak az ügyészség rendelkezésére bocsátani. A fideszes országgyűlési képviselő Magyar Péter és Bódis Kriszta meghallgatását is kezdeményezi.

A politikusok már korábban is több olyan körülményre hívták fel a figyelmet, amelyek álláspontjuk szerint bűncselekmény gyanúját vethetik fel a kiskorú gyermekkel készített interjú ügyében. Panyi Miklós felidézte, hogy négy és fél hónappal ezelőtt tettek feljelentést az ügy kivizsgálása érdekében. A rendőrség azonban elutasította a feljelentést, majd az ügyészség is elutasította az ezzel szemben benyújtott panaszukat.

A képviselő kifogásolta, hogy a hatóságok számos fontos körülményt nem vizsgáltak meg kellő alapossággal. Ezek közé sorolta az ügyben érintett személyek körét, a gyermek szállodai tartózkodásának körülményeit, valamint az egyhetes pszichiátriai kezelésének előzményeit.

Panyi Miklós közölte: az elmúlt időszakban számos új információ került nyilvánosságra, amelyeket a Legfőbb Ügyészség rendelkezésére bocsátanak. Emellett levélben is felhívják a legfőbb ügyész figyelmét az ügy súlyára.

Négy súlyos körülmény kivizsgálását sürgetik

Panyi Miklós négy pontban foglalta össze azokat az állításokat és gyanúkat, amelyek kivizsgálását indokoltnak tartják:

Az akcióban büntetett előéletű személyek is részt vehettek.

A történtek egy tudatosan megszervezett akció részét képezhették.

Felmerülhet a hatóságok szándékos félrevezetésének gyanúja.

Az akcióban részt vevők valamilyen ellenszolgáltatásban részesülhettek.

A fideszes képviselő súlyosnak nevezte, hogy a hatóságok álláspontja szerint nem vizsgálták ki megfelelően ezeket a körülményeket. Panyi Miklós az eljárás során történő külső befolyásolás lehetőségét is felvetette. A politikus hangsúlyozta: követelik a nyomozás elrendelését, valamint valamennyi érintett szerepének tisztázását.