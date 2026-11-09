„Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik”

Élesen bírálta a kormány működését Máthé Zsuzsa a hétfői parlamenti ülésnapot megelőző nyilatkozatában. A politikus szerint a Magyarországon zajló események egyértelmű politikai mintázatot mutatnak, amelynek célja az ellenfelek ellehetetlenítése és a közvélemény figyelmének elterelése az ország előtt álló kihívásokról. Máthé úgy véli, a tiszás ügynökbotrány is ebbe a folyamatba illeszkedik, különösen annak fényében, hogy a nyilvánosságra hozott adatok miatt olyan személyek becsülete is sérülhetett, akik meghatározó szerepet játszottak a rendszerváltásban.
„Mint egy adventi naptár: minden nap kinyílik valaki”
Az Orbán Viktor testvérének Orbán Áronnak az őrizetbe vételére reagálva Máthé Zsuzsa úgy vélekedett, hogy a jelenlegi magyarországi politikai folyamatok nem tekinthetők elszigetelt jelenségnek.
Úgy látja, hasonló események zajlanak Lengyelországban is, ahol szintén a nemzeti alapokon álló politikai erők háttérbe szorítására törekednek.
A politikus hangsúlyozta, hogy a független igazságszolgáltatás működésével és a jogsértések feltárásával önmagában nincs problémája, amennyiben az eljárások megfelelő garanciák mellett zajlanak. A jelenlegi helyzetet azonban egészen másként értékeli.
Ami jelenleg Magyarországon látszik, az egy nyilvánvaló politikai termék”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy különösen beszédes az egyes ügyek nyilvánosságra kerülésének időzítése. Úgy véli, amikor a kormánynak kellemetlen kérdésekre kellene válaszolnia, például a költségvetés kapcsán, rendre előkerül egy újabb politikai botrány. A jelenséget egy meglehetősen ironikus hasonlattal érzékeltette:
Kicsit olyan ez, mint egy félreértelmezett, negatív irányú adventi naptár. Minden nap kinyílik valaki.”
Hozzátette, hogy az ilyen ügyekkel folyamatosan szórakoztatni lehet a közvélemény egy részét, különösen azokat, akik fogékonyak az irigységre vagy ellenszenvre építő politikai üzenetekre.
Máthé Zsuzsa szerint a Parlamentben már azt is látni, ki lesz a következő célpont
A politikus a hatóságok esetleges politikai befolyásolásának kérdésére is kitért: szerinte a parlamenti eseményekből jól kirajzolódik, hogy a kormány éppen kit állít politikai célkeresztbe.
Ezekből mindig kiderül, ki az új áldozat, kire fog legközelebb ráirányulni a reflektorfény”
– mondta a miniszterelnöki felszólalásokkal kapcsolatban. Máthé szerint a politikai ellenfelek ügyeinek folyamatos napirenden tartása helyett sokkal fontosabb kérdésekkel kellene foglalkoznia a kormánynak.
A politikus többek között arra várna választ, hogy:
- Mi a magyar kormány álláspontja a Lengyelországban zajló politikai eseményekről?
- Hogyan értékeli az Európa-szerte tapasztalható tüntetéseket?
- Milyen elképzelésekkel rendelkezik Magyarország jövőjéről az átalakuló európai és nemzetközi környezetben?
Máthé szerint ezekre a kérdésekre a kormányzat nem ad érdemi válaszokat, miközben a politikai botrányok továbbra is uralják a közbeszédet.
Súlyos következményekkel járhatott az ügynökbotrány
Máthé Zsuzsa külön kitért a tiszás ügynökbotrányra, amelynek során nyilvánosságra hozott állambiztonsági adatok körül komoly vita alakult ki. A politikus szerint még abban az esetben is elengedhetetlen lenne a felelősség tisztázása, ha az adatok közzététele során valóban csupán adminisztrációs hiba történt.
Máthé különösen felháborítónak nevezte, hogy az ügyben olyan történelmi szereplők neve is előkerült, akik a rendszerváltás idején a demokratikus átalakulásért dolgoztak. Példaként Lezsák Sándort említette, akinek meghatározó szerepe volt a rendszerváltás folyamatában.
Hiszen itt emberi életekről, emberi méltóságról és becsületről beszélünk”
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy olyan embereket bélyegeztek meg, akik személyes szabadságukat is kockáztatták Magyarország demokratikus jövőjéért. A politikus szerint az ügy egyik legsúlyosabb problémája, hogy a történteknek egyelőre nem láthatók a politikai következményei, és nem tapasztalható érdemi felelősségvállalás.
Ezeket az embereket sikerült megbélyegezni. Felháborító. Egyszerűen felháborító”
– jelentette ki.
Máthé Zsuzsa úgy véli, a botrány kezelése és a felelősségvállalás hiánya sokat elárul a jelenlegi politikai vezetés működéséről. Szerinte a történtek nem pusztán politikai vitát jelentenek, hanem az érintettek becsületét és emberi méltóságát is súlyosan érintik.