„Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik”

Élesen bírálta a kormány működését Máthé Zsuzsa a hétfői parlamenti ülésnapot megelőző nyilatkozatában. A politikus szerint a Magyarországon zajló események egyértelmű politikai mintázatot mutatnak, amelynek célja az ellenfelek ellehetetlenítése és a közvélemény figyelmének elterelése az ország előtt álló kihívásokról. Máthé úgy véli, a tiszás ügynökbotrány is ebbe a folyamatba illeszkedik, különösen annak fényében, hogy a nyilvánosságra hozott adatok miatt olyan személyek becsülete is sérülhetett, akik meghatározó szerepet játszottak a rendszerváltásban.

Máthé Zsuzsa szerint Magyar Péter kormányzása alatt nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik (Fotó: Hatlaczki Balazs)

„Mint egy adventi naptár: minden nap kinyílik valaki”

Az Orbán Viktor testvérének Orbán Áronnak az őrizetbe vételére reagálva Máthé Zsuzsa úgy vélekedett, hogy a jelenlegi magyarországi politikai folyamatok nem tekinthetők elszigetelt jelenségnek.

Úgy látja, hasonló események zajlanak Lengyelországban is, ahol szintén a nemzeti alapokon álló politikai erők háttérbe szorítására törekednek.

A politikus hangsúlyozta, hogy a független igazságszolgáltatás működésével és a jogsértések feltárásával önmagában nincs problémája, amennyiben az eljárások megfelelő garanciák mellett zajlanak. A jelenlegi helyzetet azonban egészen másként értékeli.

Ami jelenleg Magyarországon látszik, az egy nyilvánvaló politikai termék”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy különösen beszédes az egyes ügyek nyilvánosságra kerülésének időzítése. Úgy véli, amikor a kormánynak kellemetlen kérdésekre kellene válaszolnia, például a költségvetés kapcsán, rendre előkerül egy újabb politikai botrány. A jelenséget egy meglehetősen ironikus hasonlattal érzékeltette:

Kicsit olyan ez, mint egy félreértelmezett, negatív irányú adventi naptár. Minden nap kinyílik valaki.”

Hozzátette, hogy az ilyen ügyekkel folyamatosan szórakoztatni lehet a közvélemény egy részét, különösen azokat, akik fogékonyak az irigységre vagy ellenszenvre építő politikai üzenetekre.