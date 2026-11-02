Hírhedt fejvadászok is bekapcsolódhattak a körözésbe, ők keresik Matolcsy Ádámékat

Fordulat történt a szökésben lévő Matolcsy Ádám és Stofa György ügyében. A két férfi körözését 2026. november 2-án átvette a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), a Telex sajtóértesülései szerint pedig egy hírhedt fejvadászcsoport is bekapcsolódott a szökevények felkutatásába. Matolcsy Ádám ellen korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki az MNB-üggyel kapcsolatban.

Matolcsy Ádám

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Hírhedt bűnözőket is elfogtak már a fejvadászok

Az 1999-ben létrehozott különleges rendőri egység a nehezen felkutatható, gyakran külföldön bujkáló körözött személyek elfogására szakosodott.

Korábban ők fogták el az alvilág bankáraként ismert Lakatos Andrást, vagyis Kisbandit, valamint a Kun-Mediátor-ügyből ismert Bróker Marcsit, akit 2016-ban Belize-ben kerítettek kézre.

Érdekesség, hogy Kisbandi korábban maga is megszólalt Matolcsy Ádám ügyében, és arról beszélt, hogy jelentős vagyonnal sem feltétlenül lehet hosszú távon elrejtőzni a hatóságok elől.

Miért körözik Matolcsy Ádámot?

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. október 27-én adott ki európai és nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám és Stofa György ellen. A hatóságok az MNB-ügyben szeretnék gyanúsítottként kihallgatni őket, azonban egyik férfit sem találták meg magyarországi lakóhelyén. A bíróság korábbi tájékoztatása szerint feltehetően Európán kívül tartózkodhatnak.

Matolcsy Ádám körözési képe a rendőrség honlapján Forrás: Police.hu

Matolcsy Ádámot felbujtóként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsíthatják. Stofa György esetében ugyanezen bűncselekmények elkövetésének gyanúja merült fel, eltérő elkövetői szerepben.

Az ügyben Matolcsy Ádám édesapja, Matolcsy György korábbi jegybankelnök is érintett. 2026. október 21-én őrizetbe vették, és jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásával gyanúsították meg. Ügyvédje panasszal élt az őrizetbe vétel ellen, amelyet álláspontja szerint semmi sem indokolt.