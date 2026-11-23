Matolcsy György 2027. február 23-ig letartóztatásban marad, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság meghosszabbította a volt jegybankelnök kényszerintézkedését. A bíróság hétfői közleménye szerint az MNB-ügyben érintett magántőkealap képviselőjének letartóztatását szintén három hónappal hosszabbították meg.

Matolcsy György letartóztatása: döntött a bíróság a hosszabbításról

A döntés különösen fontos fejlemény az ügyben, amelyben Matolcsy Györgyöt és két társát október 23-án vették őrizetbe, majd rendelték el letartóztatásukat. A Központi Nyomozó Főügyészség a múlt héten már indítványozta a kényszerintézkedések meghosszabbítását, a bíróság pedig most helyt adott a kérésnek.

A bíróság szerint tovább erősödött a gyanú

A bíróság közlése szerint a nyomozás során az eredeti letartóztatás elrendelése óta beszerzett bizonyítékok tovább erősítették a gyanút. A testület álláspontja szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok továbbra is alátámasztják a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmények megalapozott gyanúját.

A bíróság több okot is felsorolt, amelyek miatt indokoltnak tartotta a letartóztatás fenntartását. Bár a gyanúsítottak személyi és egzisztenciális körülményei rendezettek, és családi kapcsolataik is szorosak, a bevallott jövedelmük nem köti őket Magyarországhoz. Munkájukat akár külföldről is el tudják végezni, emellett a hatóságok szerint ismeretlen, akár külföldön található vagyonnal is rendelkezhetnek.

A bíróság szerint mindez megkönnyítheti az elrejtőzésüket. A szökés veszélyét növeli az is, hogy az ügyben érintett két személy külföldön tartózkodik, valamint a gyanúsítottakra kiszabható büntetés súlyossága is.

A bizonyítás veszélyeztetését szintén valós kockázatnak ítélték. A bíróság szerint fennáll annak lehetősége, hogy a gyanúsítottak tanúkat próbálnának befolyásolni, vagy összejátszanának a tárgyi bizonyítékok megsemmisítése érdekében.

Matolcsy György óvadékkal sem kerülhetett szabadlábra

A volt jegybankelnök védője óvadék felajánlásával is megpróbálta elérni a kényszerintézkedés enyhítését. A bíróság azonban ezt elutasította, mert álláspontja szerint a letartóztatás indokai olyan súlyúak, hogy az óvadék nem csökkentené kellő mértékben a kockázatokat.