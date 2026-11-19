Matolcsy György letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a Központi Nyomozó Főügyészség. Az ügyészség közleménye szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke és két társa 2026. október 23-a óta van letartóztatásban, amelyet most három hónappal hosszabbítana meg a nyomozó főügyészség.

Meghosszabbítanák Matolcsy György letartóztatását / Fotó: Karnok Csaba

Meghosszabbítanák Matolcsy György letartóztatását

A nyomozó főügyészség az úgynevezett MNB ügy – 2025. február 28-án az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő kezelésében lévő Közép-Európai III. Magántőkealap között az OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeire vonatkozóan kötött értékpapír-kölcsönszerződéssel összefüggő –, egyik szálát érintően 2026. október végén összetett bűnügyi akciót hajtott végre.

Az ügyben a nyomozó főügyészség indítványára a bíróság egy hónapra elrendelte a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjének, illetve az értékpapírügyletben közreműködő ügyvéd letartóztatását.

A letartóztatásban lévő gyanúsítottaknál a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását – a szökés és a bűnismétlés mellett – az eljárás meghiúsításának fokozott veszélye indokolta.

A meggyanúsított ügyvédet érintően a főügyészség az eljárás állására figyelemmel – a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása mellett – a lakóhelyre korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt

- közölték.

A másik két gyanúsított vonatkozásában a kényszerintézkedés elrendelésének indokai nem változtak, így a nyomozó főügyészség a letartóztatásuk három hónappal történő meghosszabbítását indítványozta.

Az üggyel kapcsolatban a büntetőeljárás eredményessége érdekében bővebb tájékoztatás jelenleg nem adható.

- zárták a közleményt.