Matolcsy György hajlandó részt venni a Magyar Nemzeti Bank működésével összefüggő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén, amennyiben garantálják, hogy nem bilincsben és nem vezetőszáron kísérik oda, illetve nem készülnek róla ilyen körülmények között felvételek. Erről Bátki Pál, a volt jegybankelnök ügyvédje beszélt szerdán a Kossuth rádióban.

Matolcsy György feltételekkel hajlandó megjelenni a vizsgálóbizottság előtt Fotó: Karnok Csaba

Az ügyvéd szerint az ilyen képsorok azt a benyomást kelthetnék, mintha ügyfele veszélyes bűnöző lenne, holott ezt jogerős bírósági ítélet még nem állapította meg. Bátki úgy fogalmazott, hogy a volt jegybankelnök ilyen bemutatása indokolatlanul sértené az emberi méltóságát és az ártatlanság vélelmét.

A börtönben is meghallgathatják Matolcsyt

Bátki Pál közölte: ha a kért feltételeket biztosítani tudják, Matolcsy György nyilvános meghallgatáson is részt venne az Országgyűlés épületében. Ha erre nincs lehetőség, akkor a volt jegybankelnök a büntetés-végrehajtási intézetben válaszolna a bizottság tagjainak kérdéseire.

Az ügyvéd szerint Matolcsy is azt szeretné, ha méltó körülmények között, a Parlamentben, a sajtó nyilvánossága előtt hallgathatnák meg, ugyanakkor alapvető jogainak tiszteletben tartását is fontosnak tartja.

Bátki azt is elmondta, hogy a meghallgatás körülményeiről nem egyeztettek a büntetés-végrehajtással, és a vizsgálóbizottság sem kereste meg őt.

Gazdasági csalással gyanúsítják a volt jegybankelnököt

Matolcsy Györgyöt az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítja. A Budai Központi Kerületi Bíróság az ügyészség indítványára október 23-án rendelte el a volt jegybankelnök letartóztatását, a kényszerintézkedést pedig hétfőn további három hónappal meghosszabbította.

Csőszi Attila, az MNB működésével összefüggő visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság tiszás elnöke kedden arról beszélt, hogy Matolcsy fogva tartása nem akadályozhatja meg a testület munkáját. Ezért azt javasolta, hogy a bizottság a büntetés-végrehajtási intézetben hallgassa meg a volt jegybankelnököt.