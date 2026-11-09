Megérkezett a Medián friss jelentése a pártok támogatottságáról, Németh Balázs reagált az eredményekre

A Medián felmérése szerint esett a Fidesz támogatottsága

A Medián november elején készített felmérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében 16 százalékra csökkent, ami 6 százalékpontos visszaesést jelent a szeptemberi adatokhoz képest – számolt be róla a HVG.

A pártot választani tudó biztos szavazók körében a Fidesz 20 százalékon áll, ami 7 százalékpontos csökkenést jelent. A pártválasztók között ugyancsak 6 százalékponttal esett vissza a Fidesz támogatottsága.

A kutatás szerint Orbán Viktor pártja elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a budapestiek, a férfiak és az 50–64 éves korosztály körében veszített támogatókat.