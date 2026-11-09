Megérkezett a Medián friss jelentése a pártok támogatottságáról, Németh Balázs reagált az eredményekre

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint jelentősen csökkent a Fidesz támogatottsága szeptember óta, miközben a Tisza Párt tovább erősödött. A felmérés eredményeire Németh Balázs is reagált a Facebook-oldalán.
A Medián felmérése szerint esett a Fidesz támogatottsága
A Medián november elején készített felmérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében 16 százalékra csökkent, ami 6 százalékpontos visszaesést jelent a szeptemberi adatokhoz képest – számolt be róla a HVG.
A pártot választani tudó biztos szavazók körében a Fidesz 20 százalékon áll, ami 7 százalékpontos csökkenést jelent. A pártválasztók között ugyancsak 6 százalékponttal esett vissza a Fidesz támogatottsága.
A kutatás szerint Orbán Viktor pártja elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a budapestiek, a férfiak és az 50–64 éves korosztály körében veszített támogatókat.
Tovább erősödött a Tisza Párt
A Tisza Párt támogatottsága ezzel szemben emelkedett a szeptemberi felméréshez képest. A teljes népesség körében 1, a pártválasztóknál 3, a választani tudó biztos szavazók között pedig 4 százalékponttal nőtt a párt népszerűsége.
A közölt adatok szerint a Tisza Pártot a teljes népesség 55 százaléka támogatja, míg a biztos pártválasztók körében 68 százalékon áll.
A Fidesz támogatottságának csökkenéséből ugyanakkor nem kizárólag a Tisza Párt profitált. A Mi Hazánk Mozgalom is javított korábbi eredményén: a teljes népesség körében 9, a biztos szavazóknál pedig 11 százalékos támogatottságot mértek. Emellett a bizonytalan szavazók aránya is emelkedett.
A felmérés szerint a megkérdezettek 59 százaléka úgy véli, hogy az országban összességében jó irányba haladnak a dolgok, míg 32 százalék szerint rossz irányba tartanak.
Így készült a Medián közvélemény-kutatása
A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2026. október 29. és november 4. között végezte a felmérést, amelynek során 1000 embert kérdeztek meg telefonon.
A kutatás országosan reprezentatív mintán készült. Az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján súlyozták, figyelembe véve a válaszadók településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti megoszlását. A teljes mintára vonatkozó eredmények hibahatára legfeljebb ±3,1 százalékpont.
Németh Balázs is reagált a Medián kutatására
A közvélemény-kutatás eredményeire Németh Balázs is reagált Facebook-oldalán. Bejegyzésében ironikusan kommentálta a közzétett adatokat.
„Micsoda meglepetés!”
– írta, majd úgy fogalmazott, hogy amikor a Tisza Párt nehéz helyzetbe kerül, mindig megjelenik egy számára kedvező közvélemény-kutatás.
Németh Balázs a bejegyzésben az ügynökbotrányt, az adóemeléseket és a menekülő államtitkárokat is említette, majd gúnyosan utalt Magyar Péter népszerűségére.
Amikor bajba kerül a Tisza – ügynökbotrány, adóemelések, menekülő államtitkárok –, akkor mindig kijön egy baráti kutatás arról, hogy már 120% Magyar Péter népszerűsége
– írta bejegyzésében Németh Balázs.