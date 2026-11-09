ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

Medián-felmérés

Megérkezett a Medián friss jelentése a pártok támogatottságáról, Németh Balázs reagált az eredményekre

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jelentősen átrendeződtek a pártpreferenciák Magyarországon a legutóbbi felmérés óta. A Medián november elején készített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz támogatottsága csökkent, miközben a Tisza Párt tovább erősödött.
Komment 2
Link másolása
Vágólapra másolva!
Medián-felmérésFideszTisza Párt

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint jelentősen csökkent a Fidesz támogatottsága szeptember óta, miközben a Tisza Párt tovább erősödött. A felmérés eredményeire Németh Balázs is reagált a Facebook-oldalán.

Németh Balázs Facebookon reagált a Medián felmérésének eredményeire
Németh Balázs Facebookon reagált a Medián felmérésének eredményeire
Fotó: Facebook/Németh Balázs

A Medián felmérése szerint esett a Fidesz támogatottsága

A Medián november elején készített felmérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében 16 százalékra csökkent, ami 6 százalékpontos visszaesést jelent a szeptemberi adatokhoz képest – számolt be róla a HVG.

A pártot választani tudó biztos szavazók körében a Fidesz 20 százalékon áll, ami 7 százalékpontos csökkenést jelent. A pártválasztók között ugyancsak 6 százalékponttal esett vissza a Fidesz támogatottsága.

A kutatás szerint Orbán Viktor pártja elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a budapestiek, a férfiak és az 50–64 éves korosztály körében veszített támogatókat.

Tovább erősödött a Tisza Párt

A Tisza Párt támogatottsága ezzel szemben emelkedett a szeptemberi felméréshez képest. A teljes népesség körében 1, a pártválasztóknál 3, a választani tudó biztos szavazók között pedig 4 százalékponttal nőtt a párt népszerűsége.

A közölt adatok szerint a Tisza Pártot a teljes népesség 55 százaléka támogatja, míg a biztos pártválasztók körében 68 százalékon áll.

A Fidesz támogatottságának csökkenéséből ugyanakkor nem kizárólag a Tisza Párt profitált. A Mi Hazánk Mozgalom is javított korábbi eredményén: a teljes népesség körében 9, a biztos szavazóknál pedig 11 százalékos támogatottságot mértek. Emellett a bizonytalan szavazók aránya is emelkedett.

A felmérés szerint a megkérdezettek 59 százaléka úgy véli, hogy az országban összességében jó irányba haladnak a dolgok, míg 32 százalék szerint rossz irányba tartanak.

Így készült a Medián közvélemény-kutatása

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2026. október 29. és november 4. között végezte a felmérést, amelynek során 1000 embert kérdeztek meg telefonon.

A kutatás országosan reprezentatív mintán készült. Az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján súlyozták, figyelembe véve a válaszadók településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti megoszlását. A teljes mintára vonatkozó eredmények hibahatára legfeljebb ±3,1 százalékpont.

Németh Balázs is reagált a Medián kutatására

A közvélemény-kutatás eredményeire Németh Balázs is reagált Facebook-oldalán. Bejegyzésében ironikusan kommentálta a közzétett adatokat.

„Micsoda meglepetés!” 

– írta, majd úgy fogalmazott, hogy amikor a Tisza Párt nehéz helyzetbe kerül, mindig megjelenik egy számára kedvező közvélemény-kutatás.

Németh Balázs a bejegyzésben az ügynökbotrányt, az adóemeléseket és a menekülő államtitkárokat is említette, majd gúnyosan utalt Magyar Péter népszerűségére.

Amikor bajba kerül a Tisza – ügynökbotrány, adóemelések, menekülő államtitkárok –, akkor mindig kijön egy baráti kutatás arról, hogy már 120% Magyar Péter népszerűsége

– írta bejegyzésében Németh Balázs.

 

Komment 2