Perlaky-Papp József meghallgatásán három területet jelölt meg, amelyek mentén támogatni tudná a médiatanács munkáját: a nyilvánosság sokszínűségének erősítése, az emberek médiatudatosságának fejlesztése, valamint a mesterséges intelligencia által alakított médiakörnyezet megértése és megfelelő szabályozásának kialakítása.

Perlaky-Papp Józsefet, akit a Médiatanácsba javasolt a párt, a mai napon hallgatta meg az Országgyűlés szakbizottsága (Fotó: Hír TV)

Perlaky-Papp József kiemelte, hogy a médiatanácsot nemcsak a médiaszabályok betartását ellenőrző és szankcionáló hatóságnak, hanem a média működési feltételeinek alakításában és fejlesztésében is szerepet játszó intézménynek látja.

A Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti parlamenti bizottság hétfői ülésén három igen szavazattal és két tartózkodás mellett javasolta Perlaky-Papp József, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója meghallgatását a művelődési bizottságban. A jelöltet meghallgatta az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó testülete.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának összetételéről még szeptember 22-én döntött részben a parlament, amikor Polyák Gábort öt évre a testület elnökévé választották. Akkor a tagjelöltek közül a Tisza Párt által javasolt Bencsik Márta, Bodrogi Bea Judit és Nagy Krisztina, valamint a Mi Hazánk jelöltje, Tóth Máté kapta meg a szükséges támogatást. Tóth Máté később összeférhetetlenség miatt lemondott, helyére a Mi Hazánk jelölése alapján Radetzky Andrást választotta meg a törvényhozás.

Elhúzódik a Médiatanács ellenzéki jelöltjeinek megválasztása

A Fidesz eredetileg Szabó Lászlót, a KDNP pedig Pindroch Ferencet javasolta a Médiatanács tagjának, ám ők sem szeptember 22-én, sem október 13-án nem szerezték meg a szükséges többséget, így a frakcióknak új jelölteket kellett állítaniuk.

A KDNP új jelöltjét, Boór-Gőblyös Istvánt október 19-én megválasztotta az Országgyűlés, a Fidesz második jelöltje, Siklósi Beatrix jelölését viszont nem támogatta a művelődési bizottság. A televíziós és rádiós szakember a meghallgatásán a gyermekek jogainak védelmét nevezte a Médiatanács egyik legfontosabb feladatának, emellett pedig élesen bírálta a testület elnökének tevékenységét is.