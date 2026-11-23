Azt írták, a jelenlegi foglalkoztatási támogatásokat 2027 június végéig meghosszabbítják azért, hogy senkinek se kerüljön veszélybe a munkája a pályázati rendszer megújítása miatt - írja a Kormány.

Csaknem 82 milliárd forinttal támogatja a kormány a jövő évben a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását - Fotó: Fotó: Benjamin Brunner / Unsplash

A második félévre új pályázati rendszert írnak ki és szigorítják a támogatások ellenőrzését is.

A Szociális és Családügyi Minisztérium a jövő évi költségvetésben foglaltakat ismertetve korábban arról számolt be, hogy országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál támogatják mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását.

Mikor igényelhetnek támogatást a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztató cégek?

A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.

A jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és - ahol ez lehetséges - a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére - olvasható a tárca akkori közleményében.