Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán reagált Melocco Miklós halálhírére. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett szobrászművész 91 éves korában hunyt el.

Melocco Miklós 91 éves korában hunyt el

Fotó: Havran Zoltán

Elhunyt Melocco Miklós. Isten nyugosztaljon, barátom! A kő marad.

– írta bejegyzésében a volt miniszterelnök.

Melocco Miklós halálhírét egykori tanítványa közölte

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a szobrászművész halálhírét Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrász, Melocco egykori tanítványa jelentette be közösségi oldalán.

Melocco Miklós 1935. április 3-án született Rómában, ahol édesapja az MTI tudósítójaként dolgozott. A Magyar Képzőművészeti Főiskolára 1955-ben nyert felvételt, 1962-től rendszeresen kiállított.

Művészi pályafutása során számos rangos elismerésben részesült:

1975-ben Munkácsy Mihály-díjat kapott,

1988-ban Kossuth-díjjal tüntették ki,

2004-ben Prima Primissima-díjat vehetett át,

2014-ben a Nemzet Művésze címmel ismerték el,

2026-ban Kossuth-nagydíjban részesült.

Alkotásainak középpontjában az ember, a történelmi emlékezet és a klasszikus szobrászati hagyomány állt. Sajátos figurális formavilágát gyakran színpadszerű kompozíciókkal gazdagította.