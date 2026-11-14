Vitézy Dávid bejelentette: december 13-tól jelentősen változik a vasúti menetrend

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a vonatok a jelenlegi állapothoz képest nem közlekednek majd lassabban. Az új menetrend célja, hogy a hivatalos menetidők jobban tükrözzék a pálya valós állapotát és a tényleges közlekedést.

vonat

Fotó: Facebook/MÁV

Több járatot is hoz az új vasúti menetrend

A decemberi menetrendváltással bővülnek a hajnali utazási lehetőségek a szobi és az esztergomi elővárosi vonalon. A győri és a ceglédi fővonalon szintén több járat közlekedik majd, elsősorban a délutáni és esti időszakban.

A Balaton térségében télen is növelik a kínálatot. Új nemzetközi összeköttetés is indul: Miskolcról Füzesabonyon, Hatvanon, Budapesten, Győrön és Bécsen keresztül közvetlen Railjet közlekedik Münchenbe, majd onnan vissza.

Vitézy Dávid szerint ezek a változtatások ugyan csak kisebb lépések a magyar vasút évtizedek alatt felhalmozódott problémáihoz képest, de azt szolgálják, hogy a vasúti közlekedés jobban alkalmazkodjon az utasok mindennapi igényeihez.

A pálya állapota miatt nő a menetidő

A bejegyzés szerint több vasútvonalon annyira leromlott a pálya állapota, hogy a sebességkorlátozásokból eredő késések mindennapossá váltak. Emiatt a Budapest–Pécs és a Budapest–Szeged vonalon néhány perccel meghosszabbítják a hivatalos menetidőt.

Vitézy kiemelte: nem újabb lassításról van szó, hanem a menetrendet igazítják hozzá a valós közlekedéshez. Szerinte így az utasok előre pontosabb képet kaphatnak arról, mikor érkezhetnek meg úti céljukhoz.

A közlekedési szakpolitikus közlése alapján az érintett vonalakon uniós nagyberuházások és hazai forrásból finanszírozott munkák is készülnek. A MÁV saját beruházási kerete jövőre 30 milliárdról 80 milliárd forintra emelkedik, miközben több járműbeszerzési tender előkészítése is folyamatban van.