Száműzi az AI-képeket az önkormányzati kommunikációból Terézváros polgármestere

Soproni Tamás Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy megtiltja a mesterséges intelligencia által előállított képek és videók alkalmazását a VI. kerületi önkormányzati cégek és intézmények kommunikációjában. A politikus közölte, hogy az erre vonatkozó utasítást már továbbította az érintett vezetőknek. Döntését azzal indokolta, hogy az AI-tartalmak egyre nagyobb teret nyernek, miközben szerinte háttérbe szorulnak az emberi alkotók.

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere betiltja a mesterséges intelligencia által generált képek és videók használatát az önkormányzati kommunikációban (Forrás: Facebook/Soproni Tamás)

A mesterséges intelligencia terjedése ellen lép fel Soproni Tamás

Bejegyzésében élesen bírálta a mesterséges intelligenciával előállított vizuális tartalmakat. Úgy véli, a közösségi médiát és a közterületi hirdetéseket egyre inkább elárasztják az egyforma, természetellenes és gyakran ízléstelen AI-képek.

Soproni szerint ezek a tartalmak nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem az alkotói jogokkal kapcsolatban is kérdéseket vetnek fel.

Álláspontja szerint az AI-rendszerek működésének alapját sok esetben valódi emberek által készített, engedély nélkül felhasznált alkotások jelentik. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a technológia terjedésével egyre több kreatív szakma kerülhet veszélybe.

Az önkormányzati plakátokra és meghívókra is vonatkozik a tiltás

A polgármester bejelentése alapján a VI. kerületi önkormányzati cégeknek és intézményeknek mellőzniük kell a generatív mesterséges intelligencia alkalmazását minden olyan területen, ahol a feladatot szakemberek is képesek megfelelően ellátni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendezvényekhez készülő plakátok, meghívók, szórólapok és egyéb tájékoztató anyagok előállításánál sem helyettesíthetik automatikusan az emberi alkotómunkát AI-generált tartalmakkal. Soproni ugyanakkor elismerte, hogy a technológia használatának előnyei is vannak, és nem annak teljes elutasítását tartja célravezetőnek.

Álláspontja szerint az a fontos, hogy az emberek megtartsák az ellenőrzést az algoritmusok felett, és a technológia valóban a munkájukat segítse, ne pedig feleslegessé tegye őket.

Többe kerülhet az emberi munka, de a polgármester szerint megéri

Soproni Tamás azt is elismerte, hogy az emberi munka előnyben részesítése esetenként többletkiadással és hosszabb elkészítési idővel járhat. A polgármester azonban úgy véli, egy önkormányzatnak nem kizárólag a beszerzési költségeket kell mérlegelnie, hanem azt is, hogy közpénzből milyen munkát támogat, és milyen példát mutat a helyi közösségnek.

Az emberi kreativitásnak értéke van. Mi Terézvárosban értékeljük ezt”

– zárta bejegyzését.