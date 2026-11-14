Mező Gábor az Origónak: „Ügynöklistázni mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak”

Az ügynöklisták kapcsán a kutató úgy fogalmazott: „nagyon sok mindent nem beszéltünk ki.” Mező Gábor a Négyszemközt Andor Évával podcastben azt is hangsúlyozta, veszélyesnek tartja megfelelő előkészítés nélkül nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat.
Hosszú ideje foglalkozom ügynökaktákkal, ügynökügyekkel. Azt mondom, azt gondolom, hogy valamennyire értek is hozzá, de azt még mindig nem gondolom, hogy én tökéletesen értenék hozzá. Tehát egy-egy ügyet, egy-egy történetet olyan nehéz átlátni, hogy ahhoz nem árt szakértőnek lenni
– mondta az Origónak adott exkluzív interjúban a kutató.
Hozzátett: „Tudunk olyan esetekről, ahol az adott csoportnak, az adott társaságnak az ügynök bevallotta hogy őt egyébként beszervezték, fenyegetéssel és ő jelenteni fog róluk. Jelentett valamit közös megbeszélés alapján, mondván, sokkal jobb, hogyha ők tudják, hogy ő van beszervezve, mintha valami más embert küldenek oda. Na most ezt valaki megtalálja, akkor mit lát belőle, hogy ott volt XY ügynök, aki jelentett. Fogalma sincs a háttértörténetről.”
„Akik évtizedekre előre megrontották a magyar társadalmat”
Mező Gábor úgy véli, fontos kibeszélni a dolgokat, és aki valóban kutatni akarja a témát, az a levéltárban ezt megteheti. Azt azonban nem tartja szerencsésnek, hogy - ahogyan fogalmazott - „megint az ügynökökön verjék el a port” ahelyett, hogy „a tartótisztekről az állami piramisnak a tetejéről beszélnénk,” akik „fölépítették ezt a rendszert, akik igazából évtizedekre előre megrontották a magyar társadalmat.”