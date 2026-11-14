ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országos repülési tilalmat rendeltek el Amerikában, még mindig súlyos a helyzet

Rendkívüli

Gyász: elhunyt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Négyszemközt Andor Évával

Mező Gábor az Origónak: „Ügynöklistázni mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak”

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
undefined
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokkal inkább ismerném az SZT- tiszteket, akik egy pókhálóban valódi hálószövő pókok voltak, mint azokat a legyeket, akiket elkaptak és később ügynökök lettek – erről is beszélt az Origónak adott exkluzív interjúban Mező Gábor. A kutató a Négyszemközt Andor Évával podcastban úgy fogalmazott: „ügynöklistázni mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak.”
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Négyszemközt Andor Évávalpodcastügynök

Az ügynöklisták kapcsán a kutató úgy fogalmazott: „nagyon sok mindent nem beszéltünk ki.” Mező Gábor a Négyszemközt Andor Évával podcastben azt is hangsúlyozta, veszélyesnek tartja megfelelő előkészítés nélkül nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat.  

Mező Gábor a Négyszemközt Andor Évával podcastben új könyve kapcsán az ügynökaktákról is beszélt Fotó: Origo
Mező Gábor a Négyszemközt Andor Évával podcastben új könyve kapcsán az ügynökaktákról is beszélt Fotó: Origo
Elhallgattatott zenészek, meg nem született dalok – Erdős Péter megosztó és egy korszakot meghatározó szerepéről is beszélt Mező Gábor az Origónak
Origo-exkluzív: NoÁrnak is üzent Vidnyánszky Attila
Vidnyánszky Attila: Ez volt a legnagyobb bűn, amit a magyarokkal szemben a közelmúltban elkövettek

Hosszú ideje foglalkozom ügynökaktákkal, ügynökügyekkel. Azt mondom, azt gondolom, hogy valamennyire értek is hozzá, de azt még mindig nem gondolom, hogy én tökéletesen értenék hozzá. Tehát egy-egy ügyet, egy-egy történetet olyan nehéz átlátni, hogy ahhoz nem árt szakértőnek lenni

– mondta az Origónak adott exkluzív interjúban a kutató. 

Hozzátett: „Tudunk olyan esetekről, ahol az adott csoportnak, az adott társaságnak az ügynök bevallotta hogy őt egyébként beszervezték, fenyegetéssel és ő jelenteni fog róluk. Jelentett valamit közös megbeszélés alapján, mondván, sokkal jobb, hogyha ők tudják, hogy ő van beszervezve, mintha valami más embert küldenek oda. Na most ezt valaki megtalálja, akkor mit lát belőle, hogy ott volt XY ügynök, aki jelentett. Fogalma sincs a háttértörténetről.”

„Akik évtizedekre előre megrontották a magyar társadalmat”

Mező Gábor úgy véli, fontos kibeszélni a dolgokat, és aki valóban kutatni akarja a témát, az a levéltárban ezt megteheti. Azt azonban nem tartja szerencsésnek, hogy - ahogyan fogalmazott - „megint az ügynökökön verjék el a port” ahelyett, hogy „a tartótisztekről az állami piramisnak a tetejéről beszélnénk,” akik „fölépítették ezt a rendszert, akik igazából évtizedekre előre megrontották a magyar társadalmat.”

 

Szóljon hozzá!