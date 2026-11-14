Mező Gábor az Origónak: „Ügynöklistázni mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak”

Hosszú ideje foglalkozom ügynökaktákkal, ügynökügyekkel. Azt mondom, azt gondolom, hogy valamennyire értek is hozzá, de azt még mindig nem gondolom, hogy én tökéletesen értenék hozzá. Tehát egy-egy ügyet, egy-egy történetet olyan nehéz átlátni, hogy ahhoz nem árt szakértőnek lenni

– mondta az Origónak adott exkluzív interjúban a kutató.

Hozzátett: „Tudunk olyan esetekről, ahol az adott csoportnak, az adott társaságnak az ügynök bevallotta hogy őt egyébként beszervezték, fenyegetéssel és ő jelenteni fog róluk. Jelentett valamit közös megbeszélés alapján, mondván, sokkal jobb, hogyha ők tudják, hogy ő van beszervezve, mintha valami más embert küldenek oda. Na most ezt valaki megtalálja, akkor mit lát belőle, hogy ott volt XY ügynök, aki jelentett. Fogalma sincs a háttértörténetről.”

„Akik évtizedekre előre megrontották a magyar társadalmat”

Mező Gábor úgy véli, fontos kibeszélni a dolgokat, és aki valóban kutatni akarja a témát, az a levéltárban ezt megteheti. Azt azonban nem tartja szerencsésnek, hogy - ahogyan fogalmazott - „megint az ügynökökön verjék el a port” ahelyett, hogy „a tartótisztekről az állami piramisnak a tetejéről beszélnénk,” akik „fölépítették ezt a rendszert, akik igazából évtizedekre előre megrontották a magyar társadalmat.”