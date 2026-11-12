Elhallgattatott zenészek, meg nem született dalok – Erdős Péter megosztó és egy korszakot meghatározó szerepéről is beszélt Mező Gábor az Origónak

— Ügynök-listázni, az mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak, hiszen mi nagyon sok mindent nem beszéltünk ki – mondta a Négyszemközt Andor Évával podcastben Mező Gábor, hálózatkutató, a Századvég vezető kutatója. Hangsúlyozta: egy-egy ilyen ügyet, „egy-egy történetet olyan nehéz átlátni, hogy ahhoz nem árt szakértőnek lenni. ”

Andor Éva és Mező Gábor Fotó: Origo

„Én például jobban szeretnék egy tartótiszt listát, jobban szeretnék egy valódi SZT- tiszt listát. (...) Sokkal inkább ismerném az SZT- tiszteket, akik egy pókhálóban valódi hálószövő pókok voltak, mint azokat a legyeket, akiket ugye elkaptak és később ügynökök lettek” – fogalmazott az Origónak adott exkluzív interjúban Mező Gábor, aki Erdős Péterről készült új könyve kapcsán arról is beszélt, hogy mitől félt valójában a kommunista rendszer, miért korlátozták a zeneipar szereplőit.

A komcsik 56 után újabb 56-tól féltek. Csoportosulásoktól, fiataloktól, hangoskodástól, himnusztól, hogyha úgy éneklik, csak úgy elkezdik énekelni. A Székely himnusz, szóba se jöhetett. Féltek a nemzeti érzéstől.

– hangsúlyozta Mező Gábor a Négyszemközt Andor Évával podcastben, hozzátéve:

„A rock leginkább mindig a lázadást jelentette, a szabadságvágyat. Ugyanazt jelentette Amerikában ugyanazt jelentette Angliában ugyanazt jelentette itt. (...) Előtte mit jelentettek az alternatívok vagy az undergroundok, hát azt ugyanazt a megzabolázhatatlanságot azzal, amivel egy diktatúra még ezen tud mit kezdeni.”

A kutató úgy fogalmazott:

Tehát pontosan azért féltek az egymástól teljesen különböző Baksa-Soós Jánostól és Radics Bélától. Egyikük egy rocker volt, aki a külvárosi fiatalságot a rockereket gyűjtötte maga körül és követték mint egy félistent, a másik meg az értelmiséget és a művészvilágot szólította meg. De nagyon egy dologban hasonlítottak, mind a ketten megzabolázhatatlannak tűntek.

Erdős Péter szerepével és a zeneiparra gyakorolt hatásával kapcsolatban Mező Gábor kiemelte: sok meg nem írt dalt veszített Magyarország és a zenei élet, hiszen nem tudjuk, milyen dalok születhettek volna szabad légkörben, és sok minden végleg elveszett.

Gondoljunk csak abba bele hogy hogy milyen dalok születhettek volna egy olyan világba, (...) ahol szabadon zenélhetnek, ahol olyan szöveget írsz, amilyet akarsz.

– hangsúlyozta a kutató, hozzátéve: