Elhallgattatott zenészek, meg nem született dalok – Erdős Péter megosztó és egy korszakot meghatározó szerepéről is beszélt Mező Gábor az Origónak

— Ügynök-listázni, az mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak, hiszen mi nagyon sok mindent nem beszéltünk ki – mondta a Négyszemközt Andor Évával podcastben Mező Gábor, hálózatkutató, a Századvég vezető kutatója. Hangsúlyozta: egy-egy ilyen ügyet, „egy-egy történetet olyan nehéz átlátni, hogy ahhoz nem árt szakértőnek lenni. ”
„Én például jobban szeretnék egy tartótiszt listát, jobban szeretnék egy valódi SZT- tiszt listát. (...) Sokkal inkább ismerném az SZT- tiszteket, akik egy pókhálóban valódi hálószövő pókok voltak, mint azokat a legyeket, akiket ugye elkaptak és később ügynökök lettek” – fogalmazott az Origónak adott exkluzív interjúban Mező Gábor, aki Erdős Péterről készült új könyve kapcsán arról is beszélt, hogy mitől félt valójában a kommunista rendszer, miért korlátozták a zeneipar szereplőit.
A komcsik 56 után újabb 56-tól féltek. Csoportosulásoktól, fiataloktól, hangoskodástól, himnusztól, hogyha úgy éneklik, csak úgy elkezdik énekelni. A Székely himnusz, szóba se jöhetett. Féltek a nemzeti érzéstől.
– hangsúlyozta Mező Gábor a Négyszemközt Andor Évával podcastben, hozzátéve:
„A rock leginkább mindig a lázadást jelentette, a szabadságvágyat. Ugyanazt jelentette Amerikában ugyanazt jelentette Angliában ugyanazt jelentette itt. (...) Előtte mit jelentettek az alternatívok vagy az undergroundok, hát azt ugyanazt a megzabolázhatatlanságot azzal, amivel egy diktatúra még ezen tud mit kezdeni.”
A kutató úgy fogalmazott:
Tehát pontosan azért féltek az egymástól teljesen különböző Baksa-Soós Jánostól és Radics Bélától. Egyikük egy rocker volt, aki a külvárosi fiatalságot a rockereket gyűjtötte maga körül és követték mint egy félistent, a másik meg az értelmiséget és a művészvilágot szólította meg. De nagyon egy dologban hasonlítottak, mind a ketten megzabolázhatatlannak tűntek.
Erdős Péter szerepével és a zeneiparra gyakorolt hatásával kapcsolatban Mező Gábor kiemelte: sok meg nem írt dalt veszített Magyarország és a zenei élet, hiszen nem tudjuk, milyen dalok születhettek volna szabad légkörben, és sok minden végleg elveszett.
Gondoljunk csak abba bele hogy hogy milyen dalok születhettek volna egy olyan világba, (...) ahol szabadon zenélhetnek, ahol olyan szöveget írsz, amilyet akarsz.
– hangsúlyozta a kutató, hozzátéve:
Egy csomó nagylemeze nem jelenhetett meg bizonyos együtteseknek, ezeket már senki nem hozza vissza nekünk.
Akik nemet mondtak
A kötet talán és így a beszélgetés egyik legmegrázóbb részei a női előadókkal való bánásmódról szólnak. Mező Gábor szerint nagyon fontos hálával gondolni azokra, akik mertek beszélni az őket ért zaklatásokról, ugyanakkor nem szabad elítélni azokat, akik nem, vagy csak jóval később szólaltak meg.
Nem lehet elvárni mindenkitől, főleg nem a zene területén, hogy akár a saját karrierjét kockáztassa
– fogalmazott Mező Gábor, emlékeztetve: vannak, akik csak évtizedekkel később szólaltak meg.
„Lehet, hogy most jött el ennek az ideje” – mondta.
Mező Gábor küldetésként tekintett a könyv megírására
A kutató a Négyszemközt Andor Évával podcastben arról is beszélt, hogy a könyv megírása egyfajta küldetés volt számára: miután dolgozott Erdős Péter lányának, Hankiss Ágnesnek, sok zenésszel készített interjút, és Radics Béla, a Sirius vagy a Kex történeteiben újra meg újra Erdős nevébe botlott. „Igazából azt gondolom, hogy ezt a könyvet nekem meg kellett írnom” – hangsúlyozta.
Nem volt nekem ez különösebben nehéz. Szerintem én küldetésnek éreztem
– mondta, hozzátéve, főleg azok miatt érezte fontosnak a könyv megírását, „akiket elhallgattattak”. „Erdőst is azért eléggé leuralta ez a hübrisz”, és ennek ma is van üzenete arról, „mi a veszélye annak, hogyha nem hallgatunk a kritikákra vagy másokra” - hangsúlyozta Mező Gábor.
A podcastből az is kiderül:
- Milyen traumák érték a mellőzött zenészeket?
- Milyen ára volt egy-egy sikernek?
- Milyen családi szálak fűzik össze Erdős Pétert és Vitézy Dávidot?
- Kiről ír új könyvet Mező Gábor?