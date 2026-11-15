„Nagyon csúnya dolgok történtek” – Mező Gábor a Kádár-kori popipar sötét fejezeteiről

Újabb érdekes részleteket osztott meg Mező Gábor, a Századvég vezető kutatója a Négyszemközt Andor Évával című podcastban. A történész A szárnyszegő – Erdős Péter és a szabadság vándorai című könyve kapcsán a Neoton és a Kati és a Kerek Perec együttes történetét is felidézte, amely szerinte jól mutatja, milyen következményekkel járhattak a hanglemezgyár vezetőinek döntései a kommunista diktatúra idején. A beszélgetésben emellett a Terror Háza jövőjéről is kifejtette véleményét.

Mező Gábor a Négyszemközt Andor Évával podcastban a Neoton felemelkedéséről és Erdős Péter szerepéről is beszélt (Fotó: Origo)

A Neoton sikerei mögött mások nehéz sorsa is kirajzolódik

Az interjúban szóba került, hogy Erdős Péter, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat egykori befolyásos vezetője annak idején a Neoton és a Kati és a Kerek Perec közül az előbbi együttes támogatása mellett döntött.

Mező Gábor felidézte, hogy Végvári Ádám és a Kati és a Kerek Perec dobosa később a Neotonhoz került. A kutató egy korábbi sajtóinterjúra hivatkozva arról beszélt, hogy a dobos évekkel később meglátogatta Nagy Katit, aki addigra már saját üzletet működtetett. Az egykori énekesnő azonban állítólag sírva küldte el volt zenésztársát.

Mező szerint a történet jól érzékelteti, milyen mély nyomokat hagyhattak az akkori döntések az érintettekben.

A kutató hangsúlyozta, hogy nem a Neoton tagjait tartja felelősnek azért, ami más előadókkal történt. Álláspontja szerint a felelősség elsősorban Erdős Pétert, a hanglemezgyárat és az akkori politikai rendszert terheli.

Más együttesekkel, más előadókkal nagyon csúnya dolgok történtek”

– fogalmazott Mező Gábor, aki Cserháti Zsuzsa pályáját is példaként említette.

Úgy véli, a korszak támogatott előadóinak nem kellene szégyellniük a sikereiket, ugyanakkor fontos lenne elismerniük, hogy mások sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek.

Erdős Péter szerepének megszépítését is kifogásolja

Mező Gábor Csepregi Éva korábbi nyilatkozatát is felidézte, amelyben az énekesnő Erdős Pétert egyfajta „természetszobrászhoz” hasonlította, aki képes volt felismerni és kibontakoztatni mások tehetségét.

A kutató szerint azonban ez a kép nem mutatja meg Erdős működésének másik oldalát, vagyis azt, hogy miközben egyes előadókat támogatott, mások lehetőségeit korlátozta.