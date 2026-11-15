„Nagyon csúnya dolgok történtek” – Mező Gábor a Kádár-kori popipar sötét fejezeteiről

Újabb érdekes részleteket osztott meg Mező Gábor, a Századvég vezető kutatója a Négyszemközt Andor Évával című podcastban. A történész A szárnyszegő – Erdős Péter és a szabadság vándorai című könyve kapcsán a Neoton és a Kati és a Kerek Perec együttes történetét is felidézte, amely szerinte jól mutatja, milyen következményekkel járhattak a hanglemezgyár vezetőinek döntései a kommunista diktatúra idején. A beszélgetésben emellett a Terror Háza jövőjéről is kifejtette véleményét.
A Neoton sikerei mögött mások nehéz sorsa is kirajzolódik
Az interjúban szóba került, hogy Erdős Péter, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat egykori befolyásos vezetője annak idején a Neoton és a Kati és a Kerek Perec közül az előbbi együttes támogatása mellett döntött.
Mező Gábor felidézte, hogy Végvári Ádám és a Kati és a Kerek Perec dobosa később a Neotonhoz került. A kutató egy korábbi sajtóinterjúra hivatkozva arról beszélt, hogy a dobos évekkel később meglátogatta Nagy Katit, aki addigra már saját üzletet működtetett. Az egykori énekesnő azonban állítólag sírva küldte el volt zenésztársát.
Mező szerint a történet jól érzékelteti, milyen mély nyomokat hagyhattak az akkori döntések az érintettekben.
A kutató hangsúlyozta, hogy nem a Neoton tagjait tartja felelősnek azért, ami más előadókkal történt. Álláspontja szerint a felelősség elsősorban Erdős Pétert, a hanglemezgyárat és az akkori politikai rendszert terheli.
Más együttesekkel, más előadókkal nagyon csúnya dolgok történtek”
– fogalmazott Mező Gábor, aki Cserháti Zsuzsa pályáját is példaként említette.
Úgy véli, a korszak támogatott előadóinak nem kellene szégyellniük a sikereiket, ugyanakkor fontos lenne elismerniük, hogy mások sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek.
Erdős Péter szerepének megszépítését is kifogásolja
Mező Gábor Csepregi Éva korábbi nyilatkozatát is felidézte, amelyben az énekesnő Erdős Pétert egyfajta „természetszobrászhoz” hasonlította, aki képes volt felismerni és kibontakoztatni mások tehetségét.
A kutató szerint azonban ez a kép nem mutatja meg Erdős működésének másik oldalát, vagyis azt, hogy miközben egyes előadókat támogatott, mások lehetőségeit korlátozta.
Mező azt is kifogásolta, hogy Erdőst sokszor egyszerűen menedzserként emlegetik, holott szerinte a hanglemezgyárban betöltött hatalmi pozíciója ennél jóval többet jelentett.
A történész hangsúlyozta: nem azzal van problémája, hogy a Neoton a támogatott zenekarok közé tartozott, vagy hogy Csepregi Éva és Erdős Péter között személyes kapcsolat alakult ki. Sokkal inkább azt hiányolja, hogy a korszak történetéről és a háttérbe szorított előadókról nem történt meg a kellő szembenézés.
Szerinte már az is fontos gesztus lenne, ha az egykori szereplők egyszerűen elismernék, hogy másokkal igazságtalanul bántak.
Igen, így megtörtént, igen, én sajnálom”
– fogalmazta meg, milyen mondatot tartana felszabadítónak.
Mező Gábor a Terror Háza átalakításáról is megszólalt
A beszélgetésben a Terror Háza körüli változások is szóba kerültek. Mező Gábor szerint Schmidt Mária leváltása és a múzeum átmeneti bezárásának híre sokakat megijesztett. Úgy véli, a kialakult társadalmi felháborodás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az intézmény rövid időn belül ismét megnyitotta kapuit.
A kutató hangsúlyozta, hogy a Terror Háza szimbolikus jelentőségű intézmény, amely a kommunista diktatúra bűneinek bemutatásában is fontos szerepet tölt be. Szerinte Schmidt Mária eltávolítása túlmutat önmagán, és a korábbi kormányzat felkészültségével kapcsolatban is kérdéseket vet fel.
Mező ugyanakkor óva intett az elhamarkodott következtetésektől. Mint mondta, a múzeum szakmai felülvizsgálatával önmagában nincs problémája, sőt, a nyilas korszak részletesebb bemutatását akár indokoltnak is tartaná.
A történelmi múlt esetleges átírását azonban már elfogadhatatlannak nevezte.
Ha arról van szó, hogy akkor egy kicsit így megpróbálják megint átírni a múltat, vagy erre kísérletet tesznek, hát az nyilvánvalóan nem fog nekem meg másoknak sem tetszeni”
– fogalmazott a történész, hozzátéve, hogy ilyen esetben felemelnék a szavukat.
Mező Gábor szerint a múlt feldolgozása és a történelmi emlékezet megőrzése egyaránt fontos feladat, legyen szó a kommunista diktatúra elhallgattatott zenészeiről vagy a korszak politikai elnyomásáról. Az Origo a Négyszemközt Andor Évával című podcastból korábban az ügynöklistákkal kapcsolatos kijelentésekről, valamint Erdős Péter szerepéről és az elhallgattatott zenészekről is beszámolt.