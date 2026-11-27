Az orvosok minden erőfeszítése ellenére elhunyt Viviána, aki a 2026. november 24-i mezőkövesdi vonatbalesetben szenvedett súlyos sérüléseket. A fiatal lány életéért napokon át küzdöttek, megmentéséért pedig példátlan összefogás indult. A tragikus halálhír után Vitézy Dávid a közösségi oldalán üzent.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter is megszólalt a mezőkövesdi vonatbaleset után. Viviána halála megrázta az országot, a miniszter a gyászoló családnak üzent

Vitézy Dávid is megszólalt a mezőkövesdi vonatbalesetben meghalt lányról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház közleményben tudatta, hogy a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére sem sikerült megmenteni Viviána életét. Emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és rekordgyorsasággal összegyűlt a gyógykezeléséhez szükséges vér. A közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az utolsó pillanatig reménykedtek a fiatal lány felépülésében.

Az imént beszéltem Viviána édesapjával, kifejeztem részvétem magam és a MÁV-csoport nevében. Megrendítő volt látni, ahogy egy egész ország összefogott érte: emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és rekordgyorsasággal összegyűlt a gyógykezeléséhez szükséges vér. Mindannyian hittünk abban, hogy sikerül megmenteni az életét

– írta Vitézy Dávid.

Viviána, nyugodj békében!

– zárta sorait a közlekedési miniszter.

Vitézy Dávid arra kérte az embereket, hogy a gyász idején ne politikai vitákat folytassanak, hanem tartsák tiszteletben a hozzátartozók fájdalmát. A mezőkövesdi vonatbaleset körülményeit továbbra is a rendőrség és a vasútbiztonságért felelős hatóságok vizsgálják.