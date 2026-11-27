Összeült a Közlekedési és Beruházási Bizottság, amelyen a Fidesz-frakció soron kívüli meghallgatását kezdeményezte Vitézy Dávidnak és Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgatónak a mezőkövesdi vonatbaleset miatt.

Összeült a Közlekedési és Beruházási Bizottság, amelyen a Fidesz-frakció soron kívüli meghallgatását kezdeményezte Vitézy Dávidnak és Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgatónak a mezőkövesdi vonatbaleset miatt (Fotó: Markovics Gábor)

A Fidesz-frakció csütörtökön kiadott közleményében hangsúlyozta: a közlekedési miniszter nem tehet úgy, mintha kívülálló volna. „A közlekedési miniszter felelősséggel tartozik a közlekedés megszervezéséért, utasok százezreinek biztonságos közlekedéséért. A magyar emberek tisztességes tájékoztatást és felelősségvállalást várnak el, nem a miniszter bujkálását és a vasúttársaság titkolózását. Szeretnénk kifejezni együttérzésünket a baleset áldozatának és családjának” – írták.

Perticsné Kácsor Andrea, a Közlekedési és Beruházási Bizottság elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

Végül sem Vitézy Dávid, sem Hegyi Zsolt nem jelent meg az ülésen. Perticsné Kácsor Andrea elnök megnyitotta az ülést, a napirend kapcsán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Nagy Bálint alelnök (Fidesz) javasolta a mezőkövesdi vonatbaleset napirendre vételét, az elnök azt javasolta, hogy a bizottság csak a vizsgálat lezárulta után tárgyalja a mezőkövesdi vonatbaleset ügyét.

Nagy Bálint, a bizottság alelnöke (Fotó: Markovics Gábor)

A fideszes képviselő ezután ügyrendi kérdésben kért szót: hangoztatta, egészen felháborítónak tartja a bizottság munkáját, és hogy nem hívtak össze a baleset miatt rendkívüli ülést. – Nem tartom korrekt eljárásnak, hogy egy ilyen tragédia után mindenki hárítja a felelősséget. A szakbizottságnak az lenne a feladata, hogy megvizsgálja a vasúti közlekedés biztonságának helyzetét és az érintett szakmai vezetés felelősségét – mondta, majd feltette a kérdést: „Hogy fordulhat elő, hogy egy szakbizottság hallgat és lapít, ahelyett, hogy egy ilyen súlyos helyzetben azonnal rendkívüli ülést hívott volna össze?”

„Szégyellhetik magukat! Ez az egész szakmai bizottság munkáját minősíti. Megmutatták, milyen a bizottság vezetése és az egész testület szakmai hozzáállása szégyen”

– jelentette ki.

Komoly vita alakult ki Nagy Bálint alelnök és Perticsné Kácsor Nadrea elnök között (Fotó: Markovics Gábor)

Perticsné erre úgy reagált, hogy szerinte politikai hangulatkeltésre használja fel a tragédiát a képviselő, és a mondanivalója nem tartozik az ügyrendi felszólalás tárgyához. – A napirend módosításáról szavazunk. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja a módosítást? – tette fel a kérdést, ezután egy kemény adok-kapok alakult ki közte, és Nagy Bálint között. Az elnök már indította volna a szavazást a módosító javaslatról, de az alelnök szerint ez nem volt szabályos, mert még mondta volna tovább az ügyrendi felszólalását.

Korrektul vezesse az ülést, elnök asszony!

– fűzte hozzá Czibor Gábor fideszes képviselő, majd később hozzátette: „mondjon le, alkalmatlan.”