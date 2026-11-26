Magyar Péter két nappal a mezőkövesdi vonatbaleset után reagált először nyilvánosan a történtekre. Mint ismert, 24-én, kedden este a Hernád-Zemplén Intercityről leszállva a bezáródó ajtó odacsípte egy fiatal lány táskáját, majd az elindunló szerelvény több száz méteren keresztül húzta őt. Az első éves egyetemista életéért jelenleg is küzdenek az orvosok, sajnos azonban a lábai olyan súlyosan sérültek, hogy amputálni kellett őket. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter csak azt követően nyilatkozott az esetről, hogy Palóc André kérdőre vonta őt parlamentben. Ezután is a vasúti kocsik állapotáról posztolt. Magyar Péter pedig egészen csütörtök kora estig várt, videójában pedig az ellenzéket és Lázár János korábbi közlekedési minisztert bírálta az eset kapcsán.

Magyar Péter és Vitézy Dávid is arra utalt: az előző kormányt terheli a felelősség a mezőkövesdi vonatbaleset miatt

Fotó: ORIGO

Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a miniszterelnök videójára reagálva kemény szavakkal üzent a Facebookon.

"Nem az ellenzéki képviselők kérik Vitézy Dávid felelősségre vonását, hanem a magyar emberek. Ezt a közösségi médiában ön is láthatja" – kezdte bejegyzését, amit így folytatott:

"A magyar emberek azt gondolják, hogy ezért a sokkoló és tragikus balesetért a közlekedési miniszternek vállalnia kell a felelősséget. Ugyanezt az elvárást fogalmaznák meg akkor is, ha a Fidesz, vagy más politikai erő vezetné az országot. És igazuk van. Ezt ön is pontosan tudja, hiszen éppen emiatt kellett Vitézy Dávid hallgatása és zavaros nyilatkozatai után ma önnek is megszólalnia. Amit azonban mond az nemcsak tisztességtelen, de embertelen is."

Ezt követően arra tért ki: Magyar Péter és Vitézy Dávid szerint a balesetért a vasúti kocsik ajtaja, és emiatt az előző közlekedésügyi miniszer a felelős, aki három és fél éves hivatali ideje alatt nem cserélte le az ország összes vasúti kocsiját. Ez az okfejtés azonban Nagy szerint fals – amellett, hogy ennyi vasúti kocsit ilyen rövid idő alatt eleve képtelenség lecserélni.

Ezt a vasúti kocsit bevizsgálták és a forgalom számára kiadhatónak tartották. Hasonlóból közel 450 közlekedik Magyarországon. Akkor ezek is életveszélyesek? Ezt a vasúti kocsit valaki indította ebben a szerelvényben. Nem Lázár János, vagy az ellenzéki politikusok. De a legfontosabb kérdés, hogyan fordulhat elő, hogy egy fiatal lányt az állomás peronon és több száz méteren át vonszol egy vasúti szerelvény úgy, hogy azt senki nem veszi észre? Lázár Jánosnak, vagy az ellenzéki politikusoknak kellett volna észrevennie?

– tette fel a kérdést, majd így zárta a kormányfőnek címzett bejegyzését: