Ötmillió forintos gyorssegélyt kap a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjének családja

Magyar Péter közölte, hogy a rendőrség és a közlekedésbiztonsági hatóság megkezdte a baleset körülményeinek minden részletre kiterjedő vizsgálatát.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt Viviána családjával, és biztosította őket a kormány támogatásáról. A MÁV azonnali gyorssegélyként ötmillió forintot juttat el a családhoz.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy országszerte sokan vettek részt a fiatal lány számára szervezett irányított véradáson. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint már elegendő vér áll rendelkezésre.