Magyar Péter csütörtökön Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt a keddi mezőkövesdi vonatbalesetről. A miniszterelnök együttérzéséről biztosította a balesetben életveszélyesen megsérült 18 éves Viviána családját, a fiatal lánynak pedig mielőbbi felépülést kívánt.
A kormányfő felidézte, hogy kedden a mezőkövesdi vasútállomáson eddig tisztázatlan körülmények között egy induló vonat magával rántotta a fiatal lányt, akinek az életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.
Ötmillió forintos gyorssegélyt kap a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjének családja
Magyar Péter közölte, hogy a rendőrség és a közlekedésbiztonsági hatóság megkezdte a baleset körülményeinek minden részletre kiterjedő vizsgálatát.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt Viviána családjával, és biztosította őket a kormány támogatásáról. A MÁV azonnali gyorssegélyként ötmillió forintot juttat el a családhoz.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy országszerte sokan vettek részt a fiatal lány számára szervezett irányított véradáson. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint már elegendő vér áll rendelkezésre.
Lázár Jánost bírálta a miniszterelnök
Magyar Péter bírálta az ellenzéket és Lázár János korábbi közlekedési minisztert. A kormányfő állítása szerint Lázár János 2022-ben leállította 39, egyenként kilenc kocsiból álló InterCity-szerelvény beszerzését. A jelenlegi kormány politikai felelősségvállalásáról azonban nem ejtett szót a videóban.
Magyar Péter megköszönte az országos összefogást
A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik véradással vagy más módon segítik a fiatal lányt és családját, valamint a Viviána életéért küzdő orvosoknak.
A miniszterelnök a fiatal lánynak is üzent.
Viviána, egy ország szorít neked és érted. Légy erős!
– fogalmazott Magyar Péter.