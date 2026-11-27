Hiába fogott össze egy egész ország a súlyosan megsérült Viviánáért, az orvosok nem tudták megmenteni a fiatal lány életét. Belehalt sérüléseibe a november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje. A tragédia az egész országot megrázta, és elkerülhetetlen módon politikába is felgyűrűzött.

Viviána, a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata (Forrás: Facebook)

A vonatbaleset miatt a Fidesz parlamenti frakciója soron kívüli meghallgatását kezdeményezte a Közlekedési és Beruházási Bizottság pénteki ülésén Vitézy Dávidnak és Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgatónak, azonban egyikük sem jelent meg a grénium előtt. Nagy Béla fideszes képviselő, a bizottság alelnöke javasolta a mezőkövesdi vonatbaleset napirendre vételét. Kácsor Andrea elnök azonban azt javasolta, hogy a bizottság csak a vizsgálat lezárulta után tárgyalja a mezőkövesdi vonatbaleset ügyét, és a Fidesz módosító indítványát végül leszavazta a bizottság kormánypárti többsége.

Nagy Béla fideszes alelnök, a Közlekedési és Beruházási Bizottság pénteki ülésén (Fotó: Markovics Gábor)

Az ülés végeztével az Origo megkereste Nagy Bélát, aki

mindenek előtt hangsúlyozta: szeretné kifejezni az együttérzését a családnak és a hozzátartozóknak. Nagyon sajnálja a történteket, őszinte részvétet kívánt a családnak.

Ezután a bizottsági ülés kapcsán felhívta a figyelmet arra, a tragédiának politikai felelősei is vannak. – A szakterületért felelős miniszter közel egy napig meg sem szólalt a tragédia után, amikor pedig megtette, politikai hergelésre használta az esetet, ráadásul valótlan állításokat is megfogalmazott – emlékeztetett.

A szakbizottságnak kötelessége lett volna tájékoztatást kérni

Úgy véli, egy ilyen súlyos baleset után a parlamenti szakbizottságnak kötelessége lett volna tájékoztatást kérnie a minisztertől és a MÁV vezetőjétől. Mivel ez nem történt meg, már tegnap levélben kezdeményezte a meghallgatásukat, hogy szakmai kérdésekről kaphassunk tájékoztatást. Nagy Béla szerint súlyos felelősségi kérdések merülnek fel, különösen annak fényében, hogy a miniszter igyekszik másokra hárítani a felelősséget. Azt is tudni kell, közlekednek-e még olyan vonatok, amelyeknél nem ellenőrzik megfelelően a biztonsági berendezéseket, például az automata ajtók működését.

Elfogadhatatlan, hogy egy vonat nyitott ajtóval induljon el, vagy menet közben kinyíljon az ajtaja. Az pedig különösen felháborító, hogy a szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta a fiatal lányt, és csak az utasok, illetve a peronon várakozók jelezték a történteket a vasutasoknak

– emelte ki, majd rámutatott: a MÁV-nak vigyáznia kellene az utasaira, ezért az esetnek politikai felelőse is kell, hogy legyen.