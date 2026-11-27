Hiába fogott össze egy egész ország a súlyosan megsérült Viviánáért, az orvosok nem tudták megmenteni a fiatal lány életét. Belehalt sérüléseibe a november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje. A tragédia az egész országot megrázta, és elkerülhetetlen módon politikába is felgyűrűzött.
A vonatbaleset miatt a Fidesz parlamenti frakciója soron kívüli meghallgatását kezdeményezte a Közlekedési és Beruházási Bizottság pénteki ülésén Vitézy Dávidnak és Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgatónak, azonban egyikük sem jelent meg a grénium előtt. Nagy Béla fideszes képviselő, a bizottság alelnöke javasolta a mezőkövesdi vonatbaleset napirendre vételét. Kácsor Andrea elnök azonban azt javasolta, hogy a bizottság csak a vizsgálat lezárulta után tárgyalja a mezőkövesdi vonatbaleset ügyét, és a Fidesz módosító indítványát végül leszavazta a bizottság kormánypárti többsége.
Az ülés végeztével az Origo megkereste Nagy Bélát, aki
mindenek előtt hangsúlyozta: szeretné kifejezni az együttérzését a családnak és a hozzátartozóknak. Nagyon sajnálja a történteket, őszinte részvétet kívánt a családnak.
Ezután a bizottsági ülés kapcsán felhívta a figyelmet arra, a tragédiának politikai felelősei is vannak. – A szakterületért felelős miniszter közel egy napig meg sem szólalt a tragédia után, amikor pedig megtette, politikai hergelésre használta az esetet, ráadásul valótlan állításokat is megfogalmazott – emlékeztetett.
A szakbizottságnak kötelessége lett volna tájékoztatást kérni
Úgy véli, egy ilyen súlyos baleset után a parlamenti szakbizottságnak kötelessége lett volna tájékoztatást kérnie a minisztertől és a MÁV vezetőjétől. Mivel ez nem történt meg, már tegnap levélben kezdeményezte a meghallgatásukat, hogy szakmai kérdésekről kaphassunk tájékoztatást. Nagy Béla szerint súlyos felelősségi kérdések merülnek fel, különösen annak fényében, hogy a miniszter igyekszik másokra hárítani a felelősséget. Azt is tudni kell, közlekednek-e még olyan vonatok, amelyeknél nem ellenőrzik megfelelően a biztonsági berendezéseket, például az automata ajtók működését.
Elfogadhatatlan, hogy egy vonat nyitott ajtóval induljon el, vagy menet közben kinyíljon az ajtaja. Az pedig különösen felháborító, hogy a szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta a fiatal lányt, és csak az utasok, illetve a peronon várakozók jelezték a történteket a vasutasoknak
– emelte ki, majd rámutatott: a MÁV-nak vigyáznia kellene az utasaira, ezért az esetnek politikai felelőse is kell, hogy legyen.
Nagy Béla szerint mosdatják Vitézyt a felelősség alól
Szerinte problémát jelent, hogy a bizottsági ülésen az elnök asszony és a tiszás többség elutasította a miniszter és a MÁV-vezérigazgató meghallgatását, arra hivatkozva, hogy csak a vizsgálat lezárulta után térnek vissza az ügyre. – Nem tudjuk, mikor fog lezárulni a vizsgálat, és azt sem tudjuk, hány olyan kocsi közlekedik még, amelyeknél nem ellenőrzik megfelelően a biztonsági berendezéseket. Ezekre a kérdésekre már ma választ kellett volna kapniuk a szakbizottság tagjainak és a közvéleménynek is – mutatott rá.
A konklúzió fájdalmas és szomorú: a tiszás többségű, tiszás elnök által vezetett szakbizottság, amelynek szakmai feladatai lennének, nem tett mást, mint hogy Vitézyéket mosdatta a felelősség alól
– mondta Nagy Béla, aki szerint elfogadhatatlan, hogy egy parlamenti szakbizottság, amelynek feladata a kormány ellenőrzése, ne tudjon kérdéseket feltenni a politikai vezetőknek, és ne tudja tisztázni a felelősségi kérdéseket. Ilyen normális esetben nem fordulhatna elő.
A képviselő azt ígérte, kezdeményezni fogja annak tisztázását, hogy miképp történhetett meg, hogy nem hívtak össze rendkívüli ülést. Ezt követően pedig továbbra is várni fogják, hogy Vitézy Dávid miniszter és Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatást adjon a bizottságnak.